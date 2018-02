Efterlod hårdt kvæstet dreng: 65-årig kvinde anholdt for at påkøre niårig

Oussama Tannane er godt nok marokkansk landsholdsspiller, men har endnu ikke afsat sig de helt store fodaftryk i international fodbold. Nu risikerer Saint-Etienne-spilleren til gengæld at blive 'verdensberømt' for sine udtalelser efter at have afsluttet et lejeophold hos Las Palmas på Gran Canaria. »Jeg skulle aldrig været skiftet til Las Palmas. Da jeg sagde ja, vidste jeg ikke engang, at klubben ligger på en ø. Jeg følte mig aldrig hjemme, og jeg indså hurtigt, at det ville være svært at tilpasse mig uden mine venner og familie«, siger den 23-årige Tannana ifølge den spanske sportsavis Marca. Tannane er født i Marokko, der ligger et par hundrede kilometer fra de kanariske øer, men flyttede tidligt med familien til Holland og nåede at spille på det hollandske U21-landshold, inden han valgte at repræsentere sit fødeland.

Victor Jensen fik en stor gave, da han fyldte 18 år i dag. Ajax, som købte ham for et halvt år siden i FC København, gav ham en 5-årig kontrakt. Ungdomslandsholdsspilleren har endnu sin debut til gode på førsteholdet til gode.

Claus Hansen stopper i jobbet som talentchef og U-landstræner i Dansk Håndbold Forbund (DHF). Claus Hansen sagde sin stilling op onsdag aften. Han trives ikke længere i jobbet, da arbejdsfrihed og albuerum ikke længere er som tidligere, forklarer han ifølge Jyllands-Posten. I DHF beklager både generalsekretær Morten Stig Christensen og sportschef Morten Henriksen Claus Hansens beslutning. Superstjernen Mikkel Hansen kalder overfor Jyllands-Posten det en katastrofe, at den bedste ungdomstræner nogensinde er fortid i DHF.

Premier League-klubben Leicester spiller igen uden stjernen Riyad Mahrez, når holdet møder Manchester City på lørdag. Det sker, efter at Riyad Mahrez i sidste uge prøvede på at forcere et skifte til netop Manchester City.