Vi pendler mere end nogensinde Rejsen til og fra arbejde er længere og tager længere tid end tidligere, viser ny undersøgelse fra Dansk Industri og Kraka.

For nogle tager det ti minutter at cykle på arbejde, andre sidder hver dag flere timer i bil eller tog tværs over landet. Vi er næsten alle sammen pendlere.

Men efter i mange år at have pendlet nogenlunde lige meget hvert år, bruger danskerne nu mere tid på at komme til og fra arbejde.

Det viser en undersøgelse fra Dansk Industri (DI) og tænketanken Kraka baseret på data fra Danmarks Statistik.

Den gennemsnitlige pendler kører dagligt 42,5 kilometer i bil, tog, bus eller metro. Det er ni procent længere end i 2008, hvor tallet var 39 kilometer.

Undersøgelsen definerer 98 procent af danske lønmodtagere som pendlere, da de ikke har bopæl og arbejdsplads samme sted.

Branchedirektør i DI Transport, Michael Svane, ser udviklingen som positiv, da det viser en øget interesse blandt lønmodtagere for at rejse til det arbejde, der passer dem bedst.

»Undersøgelsen bekræfter det, vi i virksomhederne har sukket efter. Det er vigtigt for os, at vi kan få fat i arbejdskraften. Specielt i en situation som nu, hvor der er en betydelig efterspørgsel«, siger han.

Tid er penge

Ismir Mulalic er lektor på DTU, senior fellow hos Kraks Fond og forsker i transport- og byøkonomi. Han fortæller, at danskernes vilje til pendling er en afvejning mellem bolig, arbejde og forbrug.

»Vi ser, at folk pendler en halv time længere om dagen, så de kan bo billigere. Du kan i princippet spare en million kroner, hvis du ofrer en halv time af din dag og flytter uden for byen«, siger han.

Undersøgelsen konkluderer, at urbanisering og udbygning af infrastruktur har været væsentlige årsager i forbindelse med den stigende pendling.

Ifølge Ismir Mulalic har billigere biler og faldende brændstofpriser også haft en indflydelse, mens de stigende boligpriser i storbyerne er den vigtigste årsag til, at mange i dag pendler længere end tidligere.

»I løbet af de sidste ti år er de ressourcestærke og kreative folk flyttet til brokvartererne i København. De ressourcesvage bliver tvunget væk fra byen og får ofte længere til arbejde«, siger han.

Udviklingen kan potentielt skabe en ubalance, hvor udsatte borgere bliver hårdere ramt end andre. Det vurderer Bente Sorgenfrey, formand for fagorganisationen FTF, der repræsenterer 450.000 offentligt og privat ansatte.

»Prisen kan være høj i form af manglende balance i arbejds- og privatlivet, så derfor er det helt afgørende, at der er fokus på en god infrastruktur og fleksibilitet i ansættelsen«, siger Bente Sorgenfrey.

Hun peger på, at længere pendlertid også kan bidrage til øget stress, hvilket hvert femte medlem i FTF i forvejen ’ofte’ eller ’hele tiden’ oplever som et problem.

Hos LO, den faglige hovedorganisation med flere end en million medlemmer, vurderer næstformand Nanna Højlund, at der er en større bevidsthed hos lønmodtagerne om, at man skal flytte sig for at få et job, man vil have, og at arbejdsgiverne via lokkemidler – som en god løn – kan få lønmodtageren til at pendle længere. Men hun ser også problemer:

»Det kan give bagslag, at vi pendler mere, hvis folk ikke oplever, at det hænger sammen med familielivet. Det er vigtigt, at folk ikke sidder i kø på motorvejen eller i et forsinket tog og tænker på, om deres børn nu er de sidste i børnehaven. Derfor skal man sikre, at der er høj kvalitet både i vores infrastruktur, men også i for eksempel børnenes dagtilbud«, siger Højlund.

Togpendlere mindre tilfredse

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) er glad for udviklingen, da den afspejler en økonomi i vækst. Han fastslår dog, at regeringen ikke har nogen målsætning om, at tendensen skal fortsætte.

»Jeg ønsker ikke, at folk skal pendle mere eller mindre. Jeg ønsker, at folk lever et liv, som de selv vil. Og jeg tror, at folk, der pendler langt, har et ønske om at bruge mindre tid på transport og mere tid sammen med familien. Derfor er det vigtigt, at vi får bygget flere og bredere veje, og at vi får investeret i at ajourføre vores jernbanesystem med eltog og nye signalsystemer. Der ligger meget uforløst potentiale«, siger han.