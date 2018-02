Anklagemyndigheden anker sager om sexvideoer: Vi gør det af hensyn til de resterende anklagede

Overblik over de fire prøvesager * 30 dages betinget fængsel: En 20-årig mand fra Syddjurs blev mandag 5. februar dømt skyldig i at have delt én sexvideo af de 15-årige med 12 personer. Delingerne skete fra december 2015 til maj 2016. * 40 dages betinget fængsel: En 19-årig mand blev i Retten i Lyngby mandag 5. februar dømt for at dele de to videosekvenser af de 15-årige med 34 forskellige personer i efteråret 2015. * 10 dages betinget fængsel: En 22-årig mand blev i Retten i Lyngby tirsdag 6. februar dømt skyldig i at have delt én af de to sexvideoer af de 15-årige. Han delte den med syv venner i løbet af én dag i september 2015. * 20 dages betinget fængsel: En 17-årig dreng delte de to sexvideoer med 16 andre i en gruppechat på Messenger. Han blev dømt i Retten i Lyngby tirsdag 6. februar. Kilde: ritzau Vis mere

Straffen for at dele sexvideoer skal være højere, end byretten har bestemt. Det mener Anklagemyndigheden, der derfor har valgt at anke fire domme i prøvesagerne om deling af sexvideoer via Facebooks beskedtjeneste Messenger. Det oplyste Anklagemyndighedens presserådgiver Simon Gosvig på Twitter onsdag.

Anklagemyndigheden anker byretternes domme i de fire prøvesager om deling af sexvideo. Det er selvfølgelig afgørende at få landsretternes vurdering af strafniveauet, for at dommene kan være rettesnor for de øvrige 1.000 sager #anklager — Simon Gosvig (@SimonGosvig) 14. februar 2018

1.004 unge er sigtet i den store sag om distribution af børneporno, der handler om sexvideoer af to 15-årige, der er blevet delt fra 2015 til 2017. De tiltalte i de fire første prøvesager har alle nægtet sig skyldige. Dommene fra byretten lød på mellem 10 og 40 dages betinget fængsel.

Grundet det store antal sigtede har retten valgt at føre de såkaldte prøvesager, der skal fungere som rettesnor for de øvrige sager og danne grundlaget for at afgøre strafniveauet i de resterende sager.

Vicestatsadvokaten hos Anklagemyndigheden, Anders Riisager begrunder beslutningen med, at for at prøvesagerne skal give mening, skal de forelægges ved landsretten.

»Prøvesagerne skal vurderes ved landsretten, for de bliver guidelines ved tusindvis af andre sager og for at få dem hensigtsmæssigt afviklet i byretterne, er det smart at få landsrettens prøvelse af en otte til 10 sager«, siger Anders Riisager og uddyber:

»Det er også af hensyn til de tusinder af andre, der står og venter, for så får de også en afklaring af, hvad det er for en straf, de kan forvente at få«.

Også forsvarer anker byrettens dom

Henrik Juel Halberg er forsvarer for den af sagerne, hvor en 19-årig mand blev idømt 40 dages betinget fængsel for deling af sexvideo med 34 personer, og han har også valgt at anke dommen - men til frifindelse. Henrik Juel Halberg mener, at landsretten udover strafniveauet bør have lejlighed til at vurdere »juraen og beviserne«.

»Vi har valgt at anke, fordi jeg mener, at man bruger de forkerte paragraffer til at vurdere ud fra. Jeg synes ikke, at man kan bruge børnepornoparagraffen på en sag som denne her. Og så mener jeg heller ikke, at man kan bruge den med blufærdighedskrænkelse over for personer, som kender hinanden og skriver i samme Messengergruppe og sender sådan noget materiale. Det kan være accepteret af de pågældende, at man godt kan sende sådan noget materiale uden at skulle forklare sig. Og uden forklaringer fra vidner synes jeg ikke, at man kan dømme for blufærdigkrænkelse. For der var ingen af disse vidner med i retten. Derfor skal beviserne også vurderes«.

Vicestatsadvokat Anders Riisager understreger, at med en vurdering ved landsretten kan man hurtigere og mere sikkert afvikle de tusind resterende sager, da man jo derfor også ved, hvordan man skal stille sig i forhold til strafudmålingen.

»Vi går ikke efter et decideret andet mål for straffen. Vi lægger den bare bredt op til landsretten, og så må den jo vurdere, hvad positionerne skal være. Vi vil selvfølgelig komme med en påstand og for at stille landsretten fuldstændig fri, vil vi formentlig nok komme med en strafposition, der er højere end den, der er givet i byretten«, siger Riisager.