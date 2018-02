Mistænkt øksemand varetægtsfængsles i fire uger: Skal jeg nu mentalundersøges igen? Mistænkt for økseangreb i Birkerød og røveri i Ringsted skal mentalundersøges og varetægtsfængsles indtil 20. marts.

Det var en smilende mand, der tidligere i dag lod to væbnede politibetjente eskortere ham ind til grundlovsforhør i Retten i Lyngby.

Iklædt blå fodboldshorts, en beige sweater og et par sko med den slags blåt plastikovertræk, man ser i en svømmehal, indtog han sin plads i retssalen. Under en time senere blev kendelsen afsagt: fire ugers varetægtsfængsling.

SAGEN KORT Lørdag aften cirka klokken 21.30 blev et 19-årigt par overfaldet af en mand med en økse på en Cirkel K-tankstation i Birkerød i Nordsjælland. Parret blev ramt i hovedet og på overkroppen, men er uden for livsfare. Manden med øksen slap væk. Mandag omkring middag blev en bank på torvet i Ringsted udsat for røveri. En mand truede sig til kontanter med en kniv og flygtede derefter i en sølvfarvet Hyundai Getz fra 2003. Bilen var blevet stjålet i Københavns Nordvestkvarter søndag. Mandag aften kort før klokken 22 anholdte politiets særlige aktionsstyrke AKS en mand på stripklubben Club 34 på Vesterbro i København. Manden sigtes for drabsforsøg og bankrøveri. Vis mere

Den 29-årige mand kiggede skiftevis på sine negle og på rækkerne af fremmødte pressefolk og politibetjente, mens anklager Bente Schnack læste sigtelserne for drabsforsøg og bankrøveri højt.

Hun vil have den sigtede mand varetægtsfængslet for at angribe et 19-årigt par med en økse på en benzintank i Birkerød lørdag aften og for at begå bankrøveri i Ringsted mandag omkring middag.

Under økseangrebet fik den unge kvinde kraniebrud og sår på hals, ryg og hænder, mens hendes kæreste fik sår på skulder og en hånd. Under røveriet blev 28.399 kroner stjålet fra Danske Bank, hvor personalet blev truet med en kniv.

Forsvarer Peter la Cour sagde, at hans klient nægtede sig skyldig, men oplyste i øvrigt, at han ikke har ønsket at fortælle, hvordan han forholder sig til sigtelserne.

Tiltalte var usædvanligt kommenterende

Trods den 29-åriges tavse forhold til sin forsvarer, henvendte han sig flere gange til både anklager, dommer og fremmødte pressefolk.

»Kan du lide dit job?«, spurgte han blandt andet anklager Bente Schnack. Det bekræftede hun.

Efter oplæsningen af sigtelserne ønskede Bente Schnack at lukke dørene af hensyn til efterforskningens tidlige stadie og det faktum, at sigtedes færden mellem økseangrebet lørdag og bankrøveriet mandag fortsat er ukendt.

Anmodningen blev mødt af protester fra journalister og kort tids tøven fra dommer Britt Falster Klitgaard. Efter sigtedes utålmodige konstatering: »Vi venter stadig«, besluttede hun at efterkomme ønsket, men lovede at åbne dørene for kendelsen.

»Mine damer og herrer, god dag«, råbte den 29-årige og vinkede, mens tilhørerne forlod retssalen for at vente bag døren, der blev bevogtet af en politimand med hjelm og automatvåben.

Dommer ville ikke have tiltalte på fri fod

Knap tre kvarter efter var kendelsen klar. Britt Falster Klitgaard mente, at der var »begrundet mistanke om, at (tiltalte red.) har gjort sig skyldig i de to sigtelser«.

I sin beslutning om at varetægtsfængsle manden indtil 20. marts lagde dommeren særlig vægt på, at han på fri fod ville kunne vanskeliggøre efterforskningen og begå yderligere kriminalitet. Her henviste hun til, at han tidligere har været fængslet for knivrøverier.

Anklager Bente Schnack bad derefter om, at retten afsiger kendelse om, at sigtede skal mentalundersøges, hvilket Britt Falster Klitgaard indvilligede i. Den 29-åriges reaktion herpå var »Nu igen?«.