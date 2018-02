Røvere fyldte kurve med energidrikke og forsvandt

En 32-årig mand og to teenagere har tirsdag fået dom for deres roller i 50 butikstyverier og tre røverier i København og på Sjælland.

Røverne gik åbenlyst ind i butikker og fyldte store kurve med varer, som de forsvandt med. Blandt andet slæbte de omkring 5000 energidrikke væk uden at betale.

De tre har ikke været alene om det. Flere medgerningsmænd venter på at få deres sager behandlet i retten.

»Vi har under hele efterforskningen ment, at der var tale om omfattende tyverier, som de tiltalte gennemførte i fællesskab for at sælge de stjålne varer videre til butikker og private«, siger senioranklager Danni Richter Larsen, Københavns Vestegns Politi.

I flere tilfælde blev butikspersonalet truet af røverne, da de skred ind over for tyverierne. I disse tilfælde har tiltalen lydt på røveri.

Den 32-årige fik i Retten i Glostrup en dom på et år og fire måneders fængsel, mens en 18-årig mand blev idømt ni måneders fængsel og betinget udvisning til Serbien.

En kun 16-årig dreng fik en straf på syv måneders betinget fængsel.

Alle modtog deres dom, oplyser Danni Richter Larsen.

Tyverierne er begået fra maj til september sidste år i supermarkeder og på tankstationer i København, Nordsjælland, på Københavns Vestegn og forskellige steder på Sjælland.

De standsede først, da det lykkedes politiet at identificere og varetægtsfængsle to af mændene.

Den 18-årige er fra Ballerup og blev anholdt ved en større ransagningsaktion i oktober, mens den 32-årige, der er fra Smørum, først blev anholdt i december.

Den tredje, der også er fra Ballerup, kunne ikke fængsles på grund af sin alder.

ritzau