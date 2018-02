En ildsjæl hjalp Ibrahim til læreplads og fast arbejde: Efterkommere af indvandrere er gode til at bryde den sociale arv Arbejdsløses børn klarer sig som regel godt i arbejdslivet, viser nye kortlægning. For Ibrahim blev en ildsjæl i ungdomsklubben en stor hjælp, da han skulle finde en læreplads.

Maskinerne lammer infernalsk. 24-årige Ibrahim og en kollega måler tykkelsen på en rund stålplade med en skydelære. Ibrahims ørepropper hænger om halsen som en halskæde, så han kan tale med kollegaen.

»Det er en helt ny produktion, vi er gået i gang med«, siger Ibrahim forklarende.

Den unge mand med palæstinensiske rødder arbejder på en metalfabrik i Rødovre, hvor han er en af godt 30 medarbejdere. OlsenMetal har fundet en niche inden for produktion af stålrammer og laver blandt andet rammer til urene på landets stationer.

Ibrahim er efterkommer af indvandrere fra Libanon, som kom til Danmark midt i 1980’erne – først kom faren, og siden kom også moren. Men de fik aldrig taget hul på et arbejdsliv i Danmark. Selv kom Ibrahim til verden i 1993, og voksede op i Høje Gladsaxe i udkanten af København.

»Det var en ganske almindelig barndom med fodbold og gode klassekammerater«, siger Ibrahim, der har venner både af dansk oprindelse og efterkommere af indvandrere.

Det viser tallene 59 procent af de etnisk danske mænd er i arbejde eller under uddannelse trods forældres arbejdsløshed. 65 procent af de mandlige efterkommere efter indvandrere er kommet i arbejde eller under uddannelse, selv om begge deres forældre var arbejdsløse. For de kvindelige efterkommere er tallet 67 procent. Mere end 80 procent af de etniske danskere – både kvinder og mænd – med én forælder i arbejde, er selv kommet i arbejde. 77 procent af de mandlige og 76 procent af de kvindelige efterkommere af indvandrere, hvor én forælder har været i job, er selv kommet i arbejde. Vis mere

Ibrahim drømte om at blive automekaniker, da han gik i den lokale folkeskole i Høje Gladsaxe. Og da Ibrahim forlod skolen efter 9. klasse, fandt han da også arbejde på et bilværksted, men det kneb med at finde en egentlig læreplads som automekaniker.

Derfor måtte Ibrahim søge efter alternativer.

»Jeg kom i lære som industritekniker den dag, jeg fyldte 18 år. Faktisk kom jeg først dagen efter, at jeg var blevet ansat, fordi jeg skulle til køreprøve på min 18 års fødselsdag«, fortæller Ibrahim, der er for privat omkring sit efternavn til at ville have det i avisen.

Del af et mønster

Den unge mand med palæstinensiske rødder er et godt eksempel på, at efterkommere af indvandrere er gode til at bryde den sociale arv. Og faktisk i nogle tilfælde bedre til at bryde den sociale arv end etniske danskere, viser en kortlægning som erhvervsorganisationen Dansk Industri har lavet på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

Dansk Industri har undersøgt, hvordan det er gået 15-årige, som kommer fra hjem, hvor enten en eller begge deres forældre ikke har noget arbejde. Her viser det overordnede billede, at de fleste er i arbejde eller uddannelse som 25-årig, og altså bryder den negative sociale arv.

Selv om Ibrahims forældre var uden for arbejdsmarkedet, så lå det i luften i hjemmet, at uddannelse var vejen til et godt og indholdsrigt liv.

»Mine forældre var meget opmærksomme på, at jeg ikke havnede i bandemiljøet«, fortæller Ibrahim med en tydelig københavnsk tone i sit sprog.

Faren har haft det svært med det danske sprog, mens moren i årenes løb har taget det danske sprog til sig.

»Min mor kunne godt hjælpe mig med lektier. Vi søskende har talt dansk indbyrdes, mens jeg talte en blanding af dansk og arabisk med mine forældre«, fortæller Ibrahim.

Den 24-årige unge mand er ud af en børnefolk på fem. Storebroren er uddannet i et forsikringsselskab, og storesøsteren er lige blevet uddannet farmaceut, mens to yngre brødre fortsat går i skole.

Som helt ung havde Ibrahim sin gang i en ungdomsklub i Høje Gladsaxe, og her arbejdede en pædagog som hed Morten. Han blev en central figur for Ibrahim i teenageårene.