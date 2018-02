Kortlægning: Flertallet af arbejdsløses børn kommer i arbejde Flertallet af unge fra hjem præget af arbejdsløshed kommer selv i job eller uddannelse som voksne, viser kortlægning fra Dansk Industri. Især er efter-kommere af indvandrere gode til at bryde social arv.

Der er gode muligheder for at vriste sig fri af den negative sociale av.

Flertallet af de arbejdsløses børn kommer nemlig i job eller uddannes som voksne, viser en ny kortlægning fra Dansk Industri (DI), der dermed gør op med forestillingen om, at arbejdsløses børn også ender i lediggang.

»Langt de fleste er i job eller under uddannelse, selv om en af deres forældre eller begge deres forældre ikke har haft arbejde«, siger underdirektør Steen Nielsen.

Erhvervsorganisationen har på baggrund af tal fra Danmarks Statistik undersøgt, hvordan det er gået unge – både etniske danskere og efterkommere af indvandrere – der voksede op i et hjem, hvor enten ingen eller kun en af forældrene var i job, da de unge var 15 år. De unge rundede alle 25 år i perioden 2011-2015.

Det viser tallene 59 procent af de etnisk danske mænd er i arbejde eller under uddannelse trods forældres arbejdsløshed. 65 procent af de mandlige efterkommere efter indvandrere er kommet i arbejde eller under uddannelse, selv om begge deres forældre var arbejdsløse. For de kvindelige efterkommere er tallet 67 procent. Mere end 80 procent af de etniske danskere – både kvinder og mænd – med én forælder i arbejde, er selv kommet i arbejde. 77 procent af de mandlige og 76 procent af de kvindelige efterkommere af indvandrere, hvor én forælder har været i job, er selv kommet i arbejde. Vis mere

Resultatet af Dansk Industris kortlægning flugter med forskning, som Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive), tidligere Socialforskningsinstituttet (SFI), står bag.

Begrebet ’den negative sociale arv’ bliver systematisk misforstået i debatten og bliver opfattet som noget, der definerer ens skæbne

Det siger Torben Tranæs, der er forskningsdirektør i Vive og en af de fire økonomiske vismænd.

»Begrebet ’den negative sociale arv’ bliver systematisk misforstået i debatten og bliver opfattet som noget deterministisk –noget, der definerer ens skæbne. Men det typiske i Danmark er faktisk, at unge ikke kommer til at opleve de samme problemer som deres forældre«, siger han.

Forskningsdirektøren peger på, at der i mennesket er en stærk drivkraft til at få en uddannelse og et arbejde.

»Et liv med uddannelse og arbejde er langt bedre socialt, økonomisk og helbredsmæssigt end et liv uden job. Hvis du kommer fra et hjem præget af arbejdsløshed og sociale problemer, så er bjerget, du skal bestige, lidt sværere at komme op på toppen af – men det er muligt at komme op, og udsigten er bedre«, siger han.

»Den biologiske og sociale arv er for de fleste ikke så stærk som de muligheder, samfundet byder på«, siger Torben Tranæs og henviser bl.a. til et gratis uddannelsessystem.

Efterkommere bryder social arv

Undersøgelsen viser også, at hvis bare en af forældrene er i arbejde, så stiger sandsynligheden for, at den unge finder vej ind på jobmarkedet, betragteligt.

»Det betyder noget at have gode rollemodeller«, siger Steen Nielsen og forklarer:

»Hvis dine forældre er i job, så er der nogle ting, som du lærer sådan nærmest af dig selv. Helt banalt skal du have en bankkonto, hvor din løn kan gå ind, du skal møde til tiden og komme hver dag«.

Unge efterkommere af indvandrere vokser oftere op i hjem, hvor begge forældre er arbejdsløse end unge af dansk oprindelse. 29 procent af de 6.700 unge efterkommere, der deltog i undersøgelsen, havde arbejdsløse forældre, da de var 15 år. For unge af dansk oprindelse var det 5 procent.

»Men de unge efterkommere af indvandrere er altså bedre til at bryde negativ sociale arv. Det kunne tyde på, at de unge af dansk oprindelse, som vokser op i hjem med to arbejdsløse forældre, er mere belastede. Der kan være misbrugsproblemer eller psykiske lidelser«, siger Steen Nielsen fra DI.

Selv om efterkommerne af indvandrere er gode til at bryde med den sociale arv, så er relativt færre efterkommere af indvandrere i arbejde sammenlignet med etniske danskere. Mere end 8 af 10 af de 25-årige af dansk oprindelse er i job eller under uddannelse. Derimod er blot omkring 7 af 10 af efterkommerne af indvandrere i job eller under uddannelse.

»Der er et potentiale for at få flere efterkommere af indvandrere i arbejde eller uddannelse, og det har vi virkelig behov i disse år, hvor vi oplever mangel på kvalificerede medarbejdere. De gode tider er også en chance for mange af de efterkommere af indvandrere, som har haft det svært ved at blive integreret på arbejdsmarkedet«, siger Steen Nielsen.