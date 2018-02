Danmarks officielle opgørelse af fredninger roder

Men Danmark indberetter hvert år fredningstal til EU’s Miljøagentur. Det er de tal, som med et års forsinkelse indgår i den internationale database, som UNEP driver sammen med IUCN. Miljøagenturet modtog den seneste liste fra Danmark i marts 2017. På den optræder mange af de nævnte fejl, og det gælder også på den liste, der kan hentes på Unep’s fredningshjemmeside.

Det er ikke usædvanligt, at landene bruger kategorierne forkert, men det er frustrerende, siger Brian MacSharry, ledende medarbejder med UNEP’s World Conservation Monitoring Centre. For UNEP’s database bruges til at vurdere, om landene gør fremskridt i forhold til forskellige FN-mål på området.

»Men det kan løses. Storbritannien har for eksempel haft et panel til at gennemgå alle fredninger for at se på, om de er anbragt i de rigtige kategorier. Det er regeringen nu ved at følge op på«, siger Brian MacSharry.

Her bad den britiske regering om assistance fra IUCN, og det har andre lande også gjort, oplyser Trevor Sandwith, der er leder af IUCN's globale program for fredede områder.

»Og vi har udarbejdet retningslinjer til landene«, siger han.

Et eksempel er, at områder i kategorien ’naturreservat’ kun må have adgang for forskere og i øvrigt udvikle sig uden menneskelig indblanding. I øvrigt er der ingen krav til områdernes størrelse. Landene kan godt indberette ganske små fredede områder, hvor formålet er at beskytte særlig vigtig biodiversitet. En enkelt klippe kan godt være det sidste levested for en svampeart.

Det var Alternativets miljøordfører, Christian Poll, som i november bad om at få oplyst antallet af naturfredninger i Danmark, fordelt på IUCN’s kategorier. Han vil nu følge op for at få afklaret, hvorfor der var fejl i svaret. Samtidig vil han udbede sig en retvisende oversigt.