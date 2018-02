Ny forskning: Mere end hver tiende tror på engle Mere end hver tiende svarer i ny undersøgelse, at de tror på engle.

Vi kender fænomenet fra bibelfortællinger og julekalendere. Den hvide skikkelse med vinger og glorie - englen.

Et nyt forskningsprojekt viser nu, at mere end hver tiende svarperson tror, at de findes.

12,2 procent af svarpersonerne i undersøgelsen svarer ja til, at de tror på engle. Flere henviser dog i deres svar til en anden forståelse af, hvad en engel er, end lige netop den slags, mange pynter op med til jul.

En af respondenterne har ifølge rapporten forklaret sit syn på engle sådan her:

»Jeg tror ikke på engle i en religiøs forstand, men jeg tror på skytsenglefiguren - altså at der for eksempel er en afdød slægtning,der holder hånden over os«.

Markant forskel på mænd og kvinder

Forskningsprojektet med titlen 'Hvad tror danskerne på?' blev offentliggjort i dag. Det er lavet af Ken Ramshøj Christensen og Mathias Clasen fra Aarhus Universitet, og forskningsresultaterne bygger på svar fra 2.208 besvarelser af et spørgeskema, der er blevet delt via Facebook og Twitter.

Svarpersonerne er bredt fordelt på alder, geografi og uddannelse, men man kan ikke generalisere resultaterne direkte ud på hele den danske befolkning. Resultaterne kan dog godt bruges til at give et »nogenlunde kvalificeret bud på, hvordan det ser ud i Danmark«, lyder det i rapporten.

Den viser, at kvinder er mere tilbøjelige til overtro, og end hver femte kvinde giver i undersøgelsen udtryk for, at de tror på engle.

»Noget af det mest slående i vores resultater er de relativt store kønsforskelle. I gennemsnit er kvinder mere religiøse og tror mere på intuition, det spirituelle og det overnaturlige, mens mænd generelt er mere skeptiske og tror mere på videnskab«, siger Ken Ramshøj Christensen til Berlingske.

Knap hver tiende tror på hekse

Også når det kommer til, hvad vi traditionelt forbinder med en kvinde, der brygger suspekte ting i en gryde og har en stor vorte på næsen, holder en væsentlig gruppe fast i overtroen.

8,9 procent har svaret ja til, at de tror på hekse, hvilket ifølge rapporten i undersøgelsen har været defineret som »personer med specielle magiske evner«. Også når det kommer til hekse har flere dog fremlagt en mere moderne fortolkning af, hvad en heks kan være.

»Ikke hekse som i Snehvide, men evt. på personer som har særlige evner til at se eller forme energien omkring os«, skriver en af svarpersonerne ifølge forskningsprojektet.

Sammenlignet med andre lande er danskerne ifølge projektet dog ikke specielt overtroiske.

I USA er der eksempelvis 21 procent, der i en undersøgelse fra 2005 har svaret, at de tror på hekse. Det gælder for 13 procent i både Storbritannien og Canada.