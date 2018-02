Eksperter: Mordsager kan åbne dna-register for politiet Uopklarede sager vil gøre det svært for politikere at nægte politiet adgang til at søge bredt i kommende genetisk bank, vurderer forskere.

Hvis politikerne opretter Nationalt Genom Center, der skal indsamle danske patienters dna, vil Folketinget blive underlagt et stort pres for at lade politiet søge bredt i registret. Det skal forligskredsen gøre sig klart, siger Peter Blume, professor i retsinformatik på Københavns Universitet:

»Hvis først man laver en database med genetiske oplysninger, vil der opstå et stort pres for at give Rigspolitiet adgang til at skanne dna-spor for et match«.

Baggrunden er Folketingets planer om at oprette et nationalt dna-register, der skal styrke forskning i personlig medicin. Politiet bekræfter, at det er interesseret i at få adgang, såfremt centret oprettes.

Med en bred søgeadgang vil politiet kunne få mulighed for at teste, om et dna-spor fra et gerningssted matcher en profil i Nationalt Genom Center. Det vil styrke efterforskningen, siger vicepolitiinspektør John Hermansen fra National Efterforskningsafdeling.

»Det vil være et stærkt værktøj for os. I dag har vi adgang til at matche dna-spor med omtrent 126.000 genetiske profiler i Det Centrale DNA-profil-register, hvilket er en stor hjælp for vores efterforskning. Og jo større database politikerne vælger, vi kan få adgang til, des større er sandsynligheden for, at vi kan finde et match. Det er almindelig logik«, siger Hermansen.

Han understreger, at det er en rent politisk beslutning, om politiet skal få adgang til at søge bredt i centeret.

Uopklaret terrorangreb åbner op

I det nuværende lovforslag er der lagt op til, at politiet kan få adgang til genetiske oplysninger om enkeltpersoner i registret. Det medgav Sundhedsministeriet tirsdag i Politiken, selv om ministeren før har afvist, at politiet vil få nogen adgang.

I det nuværende lovforslag ser det dog ikke ud til, at politiet får bred adgang til at søge i registret. Men loven kan laves om, siger professor Peter Blume. Faktisk er han overbevist om, at Folketinget før eller siden vil give efter for presset.

»På et tidspunkt får vi en stor nyhedshistorie om en seriemorder eller terrorist, og politiet vil sige, at den kan de hurtigt opklare, hvis bare de må søge i dna-registret. Og så får de lov«, siger professoren.

Samme vurdering har lektor i offentlig ret Kent Kristensen fra Syddansk Universitet. Han nævner sagen om en hjerneskadet psykiater i Vestjylland, der i ni år beholdt sin praksis, selv om han fejlordinerede patienter og fik mere end 20 alvorlige indberetninger.

Jo større registret bliver, des større bliver presset

»Som led i opklaringen af sagerne ville politiet have adgang til lægemiddelregistret, men styrelsen vurderede, det var imod loven. Det førte til en ændring af apotekerloven, som gav politiet udvidet adgang til registret«, siger Kristensen.

»Den beskyttelse, de registrerede er sikret i Nationalt Genom Center, rækker ikke længere end det, der i fremtiden er politisk vilje til«.

Generalsekretær i Advokatsamfundet, Torben Jensen, er enig:

»Jo større registret bliver, des større bliver presset for at give udvidet adgang til politiet. Den debat skal vi tage nu, ikke på den anden side af et terrorangreb eller en bandekrig, hvor politikerne er under pres«, siger han.