Statsansatte kræver 8,2 procent mere i løn Over 1,3 milliarder kroner på lønområdet skiller parterne i de sammenbrudte forhandlinger mellem staten og de statsansatte. Det viser fortrolige notater.

Når parterne i de sammenbrudte overenskomstforhandlinger for landets statsansatte torsdag sætter sig over for hinanden i Forligsinstitutionen, er det reelt en lønstigning på 1,5 procent, der skiller dem ad.

Det viser fortrolige forhandlingsnotater, som Politiken er kommet i besiddelse af.

De statsansatte har krævet en samlet lønstigning på 8,2 procent over de næste tre år, mens deres arbejdsgiver, Moderniseringsstyrelsen, har tilbudt en lønstigning på 6,7 procent. Tallene dækker over den samlede arbejdsgiverudgift over de næste tre år og inkluderer faste tillæg, lokale lønninger, pensionsbidrag m.m.

Chefforhandler for de statsansatte Flemming Vinther bekræfter kravet over for Politiken. Han understreger, at tallet er et udspil, der kan og skal forhandles, men som udgangspunkt er han ikke villig til at rykke sig mange decimaler nedad.

»Vi er som udgangspunkt ikke villige til at gå ned. Det er svært nok i forvejen«, siger Flemming Vinther.

Frokostpause og arbejdstid skiller

Derfor kalder han også Moderniseringsstyrelsens udspil for urealistisk.

»6,7 procent sender jeg ikke til mine medlemmer. Det kan jeg ikke være bekendt. Det handler om, at det ikke er i nærheden af, hvordan dansk økonomi udvikler sig«, siger Flemming Vinther.

Innovationsminister Sophie Løhde (V) forklarer modsat, at Moderniseringsstyrelsens udspil baserer sig på lønstigningerne på det private arbejdsmarked, der ifølge beregningerne ligger på 6,9 procent, hvilket altså er 0,2 procent højere end statens udspil til de statsansatte. De privatansatte har altid været lønførende, og derfor lægger styrelsen kun op til en lønstigning på 6,7 procent til de ansatte.

»Desværre har CFU (udvalget, der forhandler de statsansattes løn, red.) forladt bordet, inden vi for alvor har været inde i forhandlinger om, hvor stor en lønstigning medarbejderne skal have de kommende år, fordi spørgsmålet om akademikernes krav om spisepause har blokeret for løndrøftelserne. Og det på trods af at vi faktisk har tilbudt tryghed om spisepausen gennem helt væsentlige imødekommelser«, skriver Sophie Løhde i en mail til Politiken.

Og det er netop det punkt, som er knasten i årets overenskomstforhandlinger.

For selv om de statsansattes forhandlere ikke afviser at rykke sig lidt på deres krav om 8,2 procent i lønstigninger, understreger Flemming Vinther, at mere i lønposen ikke betyder, at han er villig til at give køb på to andre krav, der også har været de absolut største stridspunkter mellem arbejdsgiver og lønmodtager: betalt spisepause og en arbejdstidsaftale til lærerne.

»De tre elementer hænger sammen, og vi har ikke den luksus, at får vi det ene krav, så er det andet ligegyldigt. Alle tre ting skal være løst. Derfor har vi været optaget af, at forhandlingerne på både det statslige, kommunale og regionale område kørte parallelt. Man kan ikke bare fjerne den ene knast, og så forsvinder de to andre«, siger Flemming Vinther.

Ifølge Moderniseringsstyrelsens egne tal er den samlede lønudgift for statsansatte på 91 milliarder kroner om året. Sætter man de to parters udspil ind i den ligning, er det altså lige nu mellem 1,3 og 1,4 milliarder kroner i samlet lønstigning, der bliver lagt arm om.

Politiken har fremlagt forhandlingsnotaterne for arbejdsmarkedsforsker Bent Greve fra Roskilde Universitet. Han kalder lønmodtagernes udspil på 8,2 procent for et »ikkeurimeligt krav«.

»Det er ikke min vurdering, at det er at stå langt fra hinanden. Det burde være muligt at finde en løsning. Men der kan være andre knaster, der også spiller en rolle. Man skal huske, at det er en samlet pakke, man tager stilling til. Men ud fra de tal burde lønnen ikke være en uoverkommelig knast«, siger Bent Greve.

Ved et møde i dag skal forligsmanden forsøge at mægle for at undgå en konflikt.