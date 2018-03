I morgen kl. 10.30 sender fagbevægelsen første strejkevarsel KL vil have fagbevægelsen til at udsætte strejkevarsler, men det sker ikke, siger Anders Bondo Christensen.

Strejkevarsler er på vej fra fagbevægelsen. Den første bliver udsendt fredag klokken 10.30 og gælder det statslige område. Siden ventes også det kommunale og regionale område at følge efter.

Anders Bondo Christensen, der er topmand i overenskomstforhandlingerne for både de statsansatte og de kommunalt ansatte, mener, det er nødvendigt for at få forhandlingerne til at rykke sig.

»Vi udsender en strejkevarsel for at få gang i forhandlingerne. Der er potentielt to måneder til en eventuel konflikt, så der er ingen grund til at skubbe et konfliktvarsel yderligere«.

»Nu må vi få noget pres på«, siger Anders Bondo Christensen.

Konflikten kan tidligst begynde 4. april

De nuværende overenskomstaftaler udløber 1. april, men på grund af påsken kan en eventuel konflikt tidligst træde i kraft fra den 4. april.

Forligsmanden, der har til formål at forlige parterne, så en konflikt kan undgås, kan dog vælge at udskyde konflikten to gange 14 dage.

Parterne var da også forbi forligsmand Mette Christensen i dag for at orientere om den aktuelle status.

Derfor kan en konflikt i teorien ende med først bryde ud i begyndelse af maj.

I Kommunernes Landsforening (KL) ser de ellers gerne, at fagbevægelsen venter med at varsle strejker. Det skal ifølge KL give Forligsinstitutionen mulighed for at få forhandlingerne på rette spor.

»Vi bør give forligsmanden en reel chance for at sætte sig for bordenden og se, om der kan findes nye veje til løsninger, inden der varsles konflikt«, siger Steen Christiansen, der er næstformand i KL's Løn- og Personaleudvalg.

Efter torsdagens orienterende møde i Forligsinstitutionen er topforhandleren for de statsansatte, Flemming Vinther, ikke positiv.

»Vi håber og knokler stadig for en aftale om overenskomster på statens område, men det ser svært ud. Derfor forbereder vi os alle på en konflikt, så vi er klar, hvis den kommer«, siger Flemming Vinther.

Han forhandler overenskomst på vegne af cirka 180.000 statsansatte og frygter ikke en eventuel konflikt.

»Er konflikten den eneste vej til at sikre rimelige vilkår, så er vi klar til den«, siger Flemming Vinther.

ritzau