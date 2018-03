Bondo har tilbudt at trække sig som forhandler Lærernes formand, Anders Bondo Christensen, har på de indre linjer tilbudt at trække sig som forhandler for de kommunalt ansatte.

I den verserende nervekrig om de offentlige overenskomster fungerer Anders Bondo Christensen i disse uger som en af forhandlingernes helt centrale skikkelser.

Men på de indre linjer i fagbevægelsen har lærernes formand ved flere lejligheder tilbudt kollegerne i forhandlingsfællesskabet at træde et skridt ned og overlade posten som central forhandler for de kommunalt og regionalt ansatte til en anden person.

Anders Bondo Christensen forklarer, at han allerede i september første gang ventilerede tanker om at stoppe som chefforhandler i Forhandlingsfællesskabet.

»Vi har nogle valggrupper, og jeg sagde til formændene, at vi skal overveje i fællesskab, om det er det mest fornuftige, at jeg er i spidsen. Vi vidste godt, at der igen ville være fokus på hele lærerområdet, så det var naturligt, at vi vurderede, om det var det mest fornuftige, at jeg skulle stå i spidsen for Forhandlingsfællesskabet. I september var der ingen tvivl om, at det skulle jeg«, fortæller han.

Forligsmøde Overenskomstforhandlingerne for godt 750.000 offentligt ansatte er brudt sammen. Løn, betalt spisepause og lærernes arbejdstid skiller parterne. Torsdag var alle parter indkaldt til statusmøde i Forligsinstitutionen. Forventningen er, at de statsansatte vil indgive første strejkevarsel i dag og strejke fra 3. april, mens kommuner og regioner vil følge efter de kommende dage.

Forhandlingsfællesskabet repræsenterer interesser for vidt forskellige offentlige faggrupper, og som chefforhandler skal Anders Bondo Christensen balancere en stribe ønsker, ikke mindst det generelle ønske om reallønsfremgang.

Forhandlingsfællesskabet har samtidig længe annonceret en arbejdstidsaftale for lærerne som en central prioritet, hvilket er forankret i en såkaldt musketered.

Bondo stod helt centralt i lærerkonflikten i 2013, der endte i et regeringsindgreb, hvis indhold stadig er gældende.

Da situationen spidsede til for et par uger siden, valgte Anders Bondo Christensen igen at få mandat som chefforhandler fra de øvrige faggrupper.

»Da vi nærmede os, kom der igen rigtig meget fokus på lærernes arbejdstid. Så kaldte jeg de samme valggruppeformænd ind, og jeg spurgte, hvordan de vurderede situationen. Der blev sagt, at det var der ingen problemer i, vi kører videre«, fortæller lærerformanden.

Han mener, at det har været vigtigt, at han selv åbnede den diskussion:

»Det er klart, at når der er rigtig meget fokus på et specifikt område, og der er en musketered i forhold til at sikre lærerne, så kunne man begynde at sige, at det får for meget fokus i forhold til de andre ting, vi har i fællesskabet. Derfor ville jeg sikre mig, at de andre ikke gik med den fornemmelse. Det gjorde de så ikke, og så var den afklaret. Jeg tror ikke, at det tog ti minutter«.

Forhandlingsfællesskabets næstformand, FOA’s formand Dennis Kristensen, var med ved mødet og frarådede at skifte ud på chefforhandlerposten.

»Anders Bondo har spurgt os andre, om lærerspørgsmålet kunne komme til at stå i vejen, og om hans person kunne komme til at skygge. Jeg har sagt, at det har han ikke givet anledning til, at vi skulle gøre. Det ville i øvrigt føre til, at alle ville tro, at han var blevet afsat på samme måde, som når en topdirektør får en fratrædelsesordning ’efter gensidig aftale’«, siger Dennis Kristensen.

Arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen mener, at situationen for fagbevægelsen er endt i »noget kluddermor, i og med at Bondo ikke selv har kunnet lave en arbejdstidsaftale« med kommunernes chefforhandler, Michael Ziegler.