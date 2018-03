Ziegler: Lønkrav vil betyde 5.000 fyringer

Onsdag eftermiddag mødes Kommunernes Landsforenings bestyrelse (KL) i Aalborg Kongres & Kultur Center for at tage stilling til det strejkevarsel, de kommunalt ansatte har skrevet under på.

KL har vedtaget en lockoutpolitik, der indebærer, at de svarer igen med en lockout, hvis de bliver truet med en konflikt. Derfor opfordrer kommunernes chefforhandler, Michael Ziegler, nu bestyrelsen til at gøre brug af den politik.

»Det er hele logikken i vores lockoutpolitik. Du kan jo godt høre, hvad jeg mener. Jeg mener, at det er naturligt at bruge den lockoutpolitik, som vi har vedtaget, men det er sagt i respekt for, at det er hele bestyrelsen, der aktiverer den«, siger Michael Ziegler.

De tre knaster 1Lærernes arbejdstid: Siden 2013 og regeringsindgrebet i lockouten har lærernes arbejdstid været reguleret af en lov. Det vil lærerne nu gøre op med. Men KL er tilfreds med den nuværende lov og ønsker ikke at lave så grundlæggende om i aftalen, som lærerne lægger op til. 2 Lønnen: De offentligt ansatte kræver en langt højere lønstigning, end arbejdsgiverne er parate til at give. Arbejdstagerne mener, at det faktum,at landet befinder sig i en økonomisk højkonjunktur, skal afspejles i lønningerne. Uenigheden skyldes i bund og grund forskellige beregninger. 3 Den betalte spisepause: Fagforeningerne vil have arbejdsgiverne til at skrive retten til betalt spisepause ind i overenskomsten. Men arbejdsgiverne betragter den betalte spisepause som et personalegode, som det skal være op til den enkelte arbejdsgiver at tage stilling til. Vis mere

Det er ikke fair, at 10 procent skal bære en byrde i månedsvis, mens 90 procent ikke mærker noget som helst

Hans opfordring skal ses i kølvandet på tirsdagens annoncering af, at 10.900 lærere og pædagoger vil blive ramt af en strejke i udvalgte kommuner. Det, frygter han, vil ramme borgerne uforholdsmæssigt hårdt.

»Forældrene kommer til at være i en fuldstændig håbløs situation i månedsvis. Og jeg kan godt være bange for, at det kommer til at påvirke familielivet. Det er ikke fair, at 10 procent skal bære den byrde i månedsvis, mens 90 procent ikke mærker noget som helst. Der er det altså bedre at brede konflikten ud og sige, at så må mange bære, at der kommer en konflikt, som så bliver af væsentlig kortere varighed. De fleste vil nok være i stand til at skaffe alternativer i nogle uger, men der er ingen, der vil være i stand til at skaffe alternativ børnepasning i tre måneder«, siger Michael Ziegler.

Formanden for KL’s bestyrelse, Martin Damm (V), vil ikke kommentere på, om Michael Zieglers opfordring har givet ham stof til eftertanke.

»Når vi har bestyrelsesmøde, så er det der, vi tager drøftelsen«, siger Martin Damm.

Omvendt afviser bestyrelsesmedlem Jesper Kiel (Ø) klart Michael Zieglers opfordring.

»Jeg synes, at KL’s lockoutpolitik er meget aggressiv. Han (Michael Ziegler, red.) lægger jo op til en storlockout, og med det lægger man op til, at regeringen skal gribe ind«, siger han og fortsætter:

»Jeg synes, at KL skal være dem, der finder kompromisvilligheden frem for at finde nogle løsninger. Det var netop KL’s lockout af lærerne, der har skabt en begrundet mistillid i fagbevægelsen om, hvordan man griber det her an. KL har et kæmpe ansvar for at få os ud af den her situation. Jeg synes, det er rimelige krav, der er rejst, og det må være muligt at finde en løsning«, siger Jesper Kiel.

Chefforhandler for de kommunalt ansatte Anders Bondo ærgrer sig over Michael Zieglers opfordring.

»Vi er ikke i konflikt med befolkningen. Vores mål er ikke at genere befolkningen, derfor har vi taget de 10 procent, vi skal, for at frigøre os fra en overenskomst. Hvis KL ønsker at genere borgere i kommunerne yderligere, er det op til dem«, siger Anders Bondo og fortsætter:

»Jeg ved godt, at de har den politik, men den stammer tilbage fra 2009, og den kan de jo også ændre på«, siger Anders Bondo.

»Vores afsæt er borgerne«

Når Michael Ziegler opfordrer til et lockoutvarsel, så bunder det i det, han kalder »KL’s eksistensberettigelse« – at give de kommunale borgere den bedst mulige service, ligegyldig om det handler om dagtilbud eller udbetaling af overførselsindkomster. Han forklarer, at det også er den logik, der har styret hans taktik rundt om forhandlingsbordet.

»Vores afsæt er borgerne. Mange gange hænger det sammen med glade og tilfredse medarbejdere. Men sigtet er borgerne. Hvis vi bliver udsat for overenskomstkrav, som går ud over vores mulighed for at levere service til borgerne, så er det et dårligt krav«, siger Michael Ziegler.