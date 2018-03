Minister savner ligestilling i etniske minoritetsmiljøer

Personlig frihed og retten til at leve sit liv, som man ønsker det.

Ifølge ligestillingsminister Karen Ellemann (V) er det en mangelvare for kvinder i etniske minoritetsmiljøer.

Det siger Ellemann forud for kvindernes internationale kampdag torsdag.

Manglen på ligestilling i etniske minoritetsmiljøer er ikke det eneste problem, men det er det største ligestillingsproblem i Danmark, mener Ellemann.

Meldingen kommer i forlængelse af regeringens ghettoudspil. Det blev præsenteret i sidste uge og skal gøre op med parallelsamfund.

»Det handler om kampen mod negativ social kontrol. Det handler om forældede kønsroller, æresbegreber og så handler det om kampen for den personlige frihed«.

»Det er en så grundlæggende værdi, og derfor tillader jeg mig at sige, at dette faktisk er det største ligestillingsproblem i Danmark. Det er ikke det eneste ligestillingsproblem, men det vigtigste«, siger Ellemann.

Kalder det middelalderligt

De kvinder, der stiller sig frem, gør det ifølge ministeren ofte med store personlige konsekvenser.

»Det kan handle om, hvem man vil giftes med, og hvornår man vil giftes. Så er der diskussionen om den fastcementerede myte om at være jomfru, og hvad det er, man skal vise på bryllupsnatten med blodpletten på lagenet«.

»Hvad er det for et middelalderligt syn på, hvordan kvindekroppen fungerer? Det handler om uddannelse. Det handler om muligheden og opbakningen til at have et socialt liv på lige fod med ens klassekammerater«.

»Det her handler ikke om, at man skal have ret til at drikke sig i hegnet eller tage euforiserende stoffer«, siger Ellemann.

Ministeren vil 1. september lancere en rettighedskampagne, som er målrettet etniske minoritetsmiljøer. Den kommer til at handle om rettigheder, ligestilling og social kontrol. Kampagnen løber frem til 2020.

Desuden vil Ellemann i løbet af 2018 have en lang række dialogmøder med unge og voksne i etniske minoritetsmiljøer om ligestilling og social kontrol.

ritzau