Skandalesag: Tre dommere trækker sig fra Pusher Street-sag Hashsag skal formentlig gå om i landsretten. Måske også i byretten. Sagen sætter nye danmarksrekorder, mener forsvareren Bjørn Elmquist

Den skandaleramte Pusher Street-sag, hvor to anklagere er sigtet for embedsmisbrug, får sig nu et nyt skud for boven.

Tre dommere i Østre Landsret har indstillet til retspræsidenten, at de agter at trække sig fra den såkaldte sag 6, en ankesag i landsretten, hvor anklagemyndighedens anklager i 2016 blev suspenderet i forbindelse med et forsøg på at manipulere tre politividner.

I sagen har ti personer anket deres dom for pushervirksomhed i byretten til landsretten.

Pressedommer Karen Hald fra Østre Landsret bekræfter, at dommerne onsdag har indskrevet i retsbogen, at de trækker sig. Bogen er sendt til samtlige forsvarer i sagen samt anklagemyndigheden, som herefter skal mødes med en ny dommerbesætning for at tage stilling til, hvad der fremover skal ske i sagen.

Sagen må gå forfra

Alt tyder på, at sagen i det mindste skal gå om i landsretten, mener en af forsvarerne Jan Schneider.

»Der er næppe tvivl om, at sagen i det mindste kommer til at starte forfra med et nyt hold dommere«, siger han.

Landsretten har bedt parterne om et høringssvar senest 16. marts, så der er ikke truffet endelig afgørelse endnu, men flere forsvarere har allerede begæret, at sag 6 bør starte helt forfra i byretten.

»Det vil også være min indstilling, at den skal starte forfra i byretten. Der er ingen praksis på området, men jeg vil forvente, at landsretten vil kigge meget grundigt på påstanden om, at det skal gå om i byretten«, siger han.

Skjult spørgetema

Østre Landsret blev i 2016 præsenteret for dokumenter fra anklageren, som ikke var retvisende.

Hun havde skjult et såkaldt ’spørge-tema’, som instruerede de centrale politividner i, hvordan de skulle svare i retten og hvilke af de tiltalte, de skulle udpege.

Forholdet blev opdaget af forsvarerne, og den pågældende anklager blev kort efter fjernet fra sagen og suspenderet. Hun blev senere, sammen med en anklagerkollega fra Københavns Politi, sigtet af Den Uafhængige Politiklagemyndighed, DUP, som nu har afsluttet sagen og overdraget den til Statsadvokaten i Viborg.

Her skal man tage stilling til, hvorvidt der skal rejses tiltale mod de to anklagere.

Dommere afhørt

De tre dommere i Østre Landsret er afhørt af DUP i januar i år om sagen på foranledning af statsadvokaten, og dommerne mener altså ikke, at de kan fortsætte i sagen, eftersom bevisførelsen var manipuleret.

Logikken er, at eftersom de selv har overværet anklagerens forelæggelse, kan de være farvet af gerningsforholdet og dermed inhabile.

Ifølge en anden forsvarer i sagen, Bjørn Elmquist, er sagen historisk.

»Det sætter nye danmarksrekorder, at retten nu også er blevet inhabil og trækker sig«, siger han.

Bjørn Elmquist vil også kræve, at sagen skal gå om.

»Mit synspunkt må være, at vi må begynde helt forfra, og det skal være i byretten, og det håber jeg ikke, vi skal have en lang bevisførelse om, for så kommer der til at gå endnu længere tid«, siger han.

Synspunktet støttes af advokat Jan Schneider:

»Vi har et princip om, at hvis en sag ser så meget anderledes ud i landsretten i forhold til, hvad den gjorde i byretten, så har man et krav på to-instans prøvelse af de beviser, der foreligger. Og her er det jo et hundrede procent anklagemyndighedens forhold, der er årsag til, at sagen ser helt anderledes ud i landsretten«, siger han.

»Det er jo langtfra givet, at byretten ville være nået frem til samme resultat, hvis de havde vidst det, vi ved nu om sagen mod anklagemyndigheden«, siger han.

Sagen er en ud af seks mod op mod 80 tiltalte hovedsagelig fra Pusher Street, som blev anholdt af politiet under 'Operation Nordlys' i 2014.

Alle modtog hårde domme for salg eller medvirken til salg af hash.