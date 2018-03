Politiet ransager adskillige steder på Sjælland

For en måned siden vinkede jeg farvel til et halvt år i Israel og satte igen benene på den gennemfrosne danske jord. Ud over perfekte falafler og forårssol på mine kinder savner jeg særligt én ting fra det hellige land. Da jeg boede i Jerusalem, prøvede jeg livet med en hviledag.

Når solen fredag forsvandt i horisonten, lagde hviledagen sig som en kollektiv udånding over landet. Hjerterytmen sænkede sig, og åndedragene blev dybere. Denne ugentlige mulighed for at stoppe op, kigge hinanden i øjnene og gøre noget unyttigt er forsvundet i det danske samfund.

Hjemvendt til Danmark halser jeg nu både hverdag og weekend fra den ene aftale til den anden, mens min smartphone vibrerer i lommen og får dagens påmindelser til at forplante sig som en elektronisk summen i mit lår. Når jeg ser mig omkring, er jeg tilsyneladende ikke alene.

For selv om weekenden i princippet skulle fungere som et åndehul mellem rækken af hverdage, er den blevet omdannet til pseudofridage, hvor man kan samle alt det op, man ikke nåede i løbet af ugen, eller bruge for mange penge i de butikker, der efterhånden aldrig lukker. Det er på tide at genfinde bremsen, og netop det kan en ugentlig hviledag hjælpe os med.