Gaaab: Eleverne keder sig mere og mere, jo ældre de bliver

I torsdags skulle Rose åbne et supermarked. Det foregik vist under beskyttede former i et klasselokale, men det var stort. Og i en kapitalistisk økonomi som den danske kan man ikke begynde for tidligt med at udvikle entreprenante tilbøjeligheder. Så hun medbragte et hjemmelavet armbånd, en pakke spiste Cheerios og et penalhus formet som en banan. Nu skulle der sparkes gang i butikken: »Husk posen, far«, kommanderede hun, da vi skulle ud af døren.