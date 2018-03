Ulmende storkonflikt sender tusinder til både gule og røde fagforeninger

Som regel er der næsten larmende stille på fagforeningernes salgskontorer på denne tid af året. Men for øjeblikket bimler telefonerne om kap med åbningstiderne, viser en rundspørge, Politiken har foretaget blandt fem traditionelle fagforeninger og tre alternative.

Både fagforeninger og en ekspert vurderer, at medlemstilgangen sker på grund af den ulmende storkonflikt.

Konfliktstatus I slutningen af februar brød overenskomstforhandlingerne sammen. Nu mødes parterne i Forligsinstitutionen. Her har de måneden ud, inden en konflikt træder i kraft. Forligsmanden kan dog udsætte i to gange to uger. Tirsdag indkaldte de faglige organisationer arbejdsgivere til et fællesmøde, fordi de mener, at lockoutvarslerne er for upræcise. De vil have arbejdsgiverne til at uddybe dem, ellers rejser de en såkaldt arbejdsretssag. Onsdag svarede Politiforbundet igen på statens lockoutvarsel ved at udtage 99 politikadetter til konflikt, hvilket ifølge fagforbundet vil have mærkbar effekt på kontrollen af grænsen. Vis mere

Tal for januar-marts 2018 viser, at sammenlagt tæt på 7.000 har henvendt sig for at blive medlem af fem af landets største fagforeninger (FOA, Djøf, Danmarks Lærerforening, 3F, HK Danmark). Tallet er mere end dobbelt så højt som for samme periode sidste år, oplyser fagforeningerne.

»Det er et udtryk for, at man bliver bevidst om, at en faglig organisation gør et mere omfattende arbejde, end hvad man bruger det til i hverdagen. Det handler om at støtte op, og det handler ikke kun om økonomi, men også solidaritet«, siger Sara Vergo, der er formand for Djøf Offentlig.

Det er ikke kun de traditionelle fagforeninger, der bliver kimet ned. Langt flere end normalt søger også mod de alternative fagforeninger – også kaldet de gule fagforeninger – som har valgt at frasige sig strejkeretten og ikke være bundet af overenskomster. Langt de fleste offentligt ansatte er organiseret i en traditionel fagforening, men tre af landets største alternative fagforeninger (Krifa, Frie Funktionærer, Det Faglige Hus) har fået mere end 2.700 nye medlemmer i løbet af januar-marts 2018,. De vurderer selv, at en stor del af de nye medlemmer kommer fra de traditionelle fagforeninger.

»Der var mange, der henvendte sig, inden der blev varslet strejke og lockout, for at spørge, hvordan de var stillet, hvis de flyttede over til os. Mange kan huske konflikten fra sidste gang og har betalt af i mange år. Vi har for eksempel fået en henvendelse fra en lærer, der snart skal på efterløn, og som lige er blevet færdig med at betale for sidste konflikt, som ikke har mod på at kaste sig ud i endnu en konflikt«, siger Tina Quist, der er teamleder i Krifas kontaktcenter.

Efter strejke- og lockoutvarslerne er blevet udsendt, er det ikke længere muligt at skifte fagforening eller melde sig ind eller ud. Det er forskelligt fra fagforening til fagforening, hvornår man senest skulle have meldt sig ind for at få del i strejkekassen. Djøf og HK Danmark har en måneds karensperiode, mens FOA og Danmarks Lærerforening har tre måneder.

»Der er mange, der kontakter os nu, og der er desværre ikke så meget at gøre. Vi må sige nej og tage dialogen med dem. Jeg oplever ikke, at det er den samme fagforening, de ringer fra. Det har været både folk fra Bupl, Lærerforeningen, HK Danmark og Dansk Sygeplejeråd«, siger Tina Quist.

Ifølge en beregning fra Aalborg Universitets Center for Arbejdsmarkedsforskning står omkring 165.000 offentligt ansatte uden for konflikten, fordi de ikke er medlemmer af en fagforening eller har valgt at melde sig ind i en alternativ fagforening. De skal derfor fortsætte med at arbejde, hvis en storkonflikt bryder ud.

Men det risikerer at skabe dårlig stemning mellem kollegaerne, da flere medlemmer af de traditionelle fagforeninger opfatter de uorganiserede og alternativt organiserede som »usolidariske snyltere«. De alternative fagforeninger har nemlig ikke overenskomstretten, og den lønstigning og andet, som forhandlerne bliver enige om, vil også gælde for dem.

»Vi bør tale ordentligt til hinanden. Der er et frit valg af fagforening, og det har Menneskerettighedsdomstolen slået fast, og det skal man respektere«, siger Søren Fibiger Olsen, der er formand for Krifa.

Dialog frem for konflikt

Hver dag kører Maria Skytt Fajsburg rundt i Roskilde og hjælper folk, der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet. Hun er socialrådgiver, men hun er ikke medlem af Dansk Socialrådgiverforening, der i øjeblikket er i gang med at forhandle en overenskomst hjem i Forligsinstitutionen.

Hun er i stedet medlem af den alternative fagforening Krifa, hvilket betyder, at hun er en af de få offentligt ansatte, der stadig skal møde op på arbejde, hvis en lockout bliver til virkelighed.