Modstandere af omskæring af drenge i Danmark er »fortørnet« over, at USA blander sig Intact Denmark blev indkaldt til et møde på den amerikanske ambassade, der ville høre, hvorfor organisationen forsøger at forbyde omskæring af drengebørn. Det er en omskæring, der har religiøs betydning for flere trossamfund, lyder forklaringen.

Forbyder Danmark omskæring af små drenge, så strider det mod religionsfriheden.

Det er den amerikanske holdning, som blev fremlagt for repræsentanter for Intact Denmark, en forening, der står bag et borgerforslag om at få forbudt det religiøst betingede indgreb på unge under 18 år.

Et dansk stop for omskæringer af drenge rammer trossamfund som det jødiske og det muslimske, finder Daniel Ernst: »At nægte dem retten til at gennemføre ritualet af etiske årsager, som ikke nødvendigvis deles af alle, er bekymrende set fra et religionsfrihedsperspektiv«.

Han er talsmand for den amerikanske ambassade på Dag Hammarskjölds Allé i København. Den har indkaldt Intact Denmark til en møde om foreningens forsøg på at standse omskæringer af drenge.

Piger beskyttes mod omskæring

I forvejen beskyttes pigebørn i Danmark mod unødvendige kirurgiske indgreb i deres kønsdele, men den beskyttelse har lovgiverne ikke givet drengebørn. Det vil foreningen have ændret. Og det fik ambassaden til at indkalde foreningens ledere til et møde.

»Jeg er ærlig talt fortørnet over, at den amerikanske ambassade synes, den skal blande sig i dansk lovgivning. Det er mærkeligt, at den amerikanske ambassade interesserer sig for danske borgerforslag«, siger formand Lena Nyhus om mødet.

»Deres klare mandat fra regeringen var, at retten til omskæring er et led i den religiøse frihed. Vi understregede, at det så må være forældrenes religiøse frihed, der vægtes, for barnets bliver der ikke taget hensyn til«.

Ambassaden: Rutine at mødes med organisationer

Daniel Ernst ser alene mødet som et forsøg på at få mere at vide om, hvad der rør sig.

»Den 22. februar mødtes ambassademedarbejdere med Intact Denmark for at høre mere om foreningens arbejde. Repræsentanter for ambassaden mødes rutinemæssigt med et udvalg af civilsamfundsorganisationer for at forstå deres holdninger til en række spørgsmål. Sådanne møder er en almindelig del af vort diplomatiske arbejde«, meddeler han i et skriftligt svar til Politiken.

Vi har ingen holdning til omskæring. Det her handler om, at den, der skal leve med konsekvenserne, selv træffer valget om at blive omskåret. Lena Nyhus

Lena Nyhus oplevede et møde, hvor den amerikanske position var tydelig: »De skal forsvare omskæring som en religiøs ret«.

Ambassadens talsmand lægger ikke skjul på, at USA lægger vægt på rettighedsspørgsmålet for religiøse samfund.

»Beslutningen om at forbyde mandlig omskæring er en dansk beslutning. Mens den amerikanske regering ikke kan fortælle Danmark, hvordan der skal lovgives vedrørende mandlig omskæring, så gør den amerikanske regering sin stilling klar. Mandlig omskæring er en praksis, der har religiøs betydning for mange amerikanere af jødisk, muslimsk eller andre trosretninger«, skriver han.

Beslutningen skal ske, når barnet bliver voksen

Lena Nyhus lægger vægt på, at det ikke er omskæringen, hendes organisation modsætter sig, men alene den omstændighed, at det ikke er et indgreb, barnet selv får lov at sige ja eller nej til.

»Vi har ingen holdning til omskæring. Det her handler om, at den, der skal leve med konsekvenserne, selv træffer valget om at blive omskåret«, mener hun.

Intact Denmark kræver, at der indføres en 18 års-grænse for omskæringer: »Det sikrer individets ret til selv at afgøre, om vedkommende er for eller imod omskæring«.

Får Intact Denmarks forslag opbakning fra over 50.000 borgere, så skal det behandles i Folketinget. I skrivende stund nærmer antallet af støtter sig 30.000. Men Folketingets administration har i en note til borgerforslaget afsløret, at det måske alligevel ikke vil blive taget op af de folkevalgte. Det skyldes, at indgrebet mod smådrengene ifølge administrationen kan være så tæt forbundet med gudsdyrkelsen, at et forbud kan kollidere med Grundlovens bestemmelse om religionsfrihed.