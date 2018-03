»Det handler ikke kun om en selv, det handler også om, hvordan ens kollegaer er stillet«

Selvom tømte strejkekasser og en storkonflikt lurer lige om hjørnet, har landets fagforeninger kronede dage. En rundspørge foretaget af Politiken blandt fem af de største fagforeninger viser, at medlemmerne i øjeblikket strømmer til i hobetal.

31-årige Olga Katrine Schildt Nabe-Nielsen er en af dem. Siden starten af februar har hun arbejdet som underviser og mentor i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune. Den 27. februar meldte hun sig ind i fagforeningen HK Kommunal.

»Hvis ikke jeg var medlem, skulle jeg modarbejde den fagforening, der arbejder for mine egne vilkår. Det ville jeg have det mærkeligt med. For at bruge et godt ord, så handler det ikke kun om en selv, det handler også om, hvordan ens kollegaer er stillet«, siger Olga Katrine Schildt Nabe-Nielsen, der indtil den 27. februar var medlem af Magisterforeningen. Var hun blevet her, ville hun ikke få økonomisk støtte under en eventuel lockout, fordi det er HK Kommunals overenskomst, der er gældende på hendes arbejdsplads.

»Vi er kollegaer i den offentlige sektor. Det er et kæmpe system, vi alle sammen er en del af, og det handler også om, at vi selv skal have nogle gode vilkår«, siger Olga Katrine Schildt Nabe-Nielsen.

Mangeårige medlemmer opfatter hende som snylter

40-årige Louise Elisabeth Coulthard har for bare 14 dage siden takket ja til et medlemskab i HK kommunal netop på grund af den ulmende konflikt. Hun arbejder i øjeblikket som selvstændig i et pædagogisk vikarbureau, men per 1. april er hun blevet ansat som jobkonsulent i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune.

Selvom hun forklarer, at medlemskabet bunder i solidaritet, oplever hun, at flere mangeårige fagforeningsmedlemmer, opfatter hende som snylter, fordi hun nu har ret til strejkekassen.

»Jeg tænker, at fagbevægelsen får langt mere ud af, at få flere medlemmer i forbindelse med den her konflikt. Jo flere, der strejker, jo bedre vil det blive«, siger Louise Elisabeth Coulthard og fortsætter:

»Der er flere, der mener, at man er snylter, men jeg har det sådan lidt, at hvis HK får 50.000 nye medlemmer på grund af den her konflikt, så er der ikke noget problem – også selvom der er nogen, der melder sig ud efterfølgende. Men jeg har tænkt mig at blive«, siger hun.

Allerede inden sammenbrudte forhandlinger og Forligsinstitutionen blev til virkelighed, havde fagforeningerne taget stilling til, hvor mange måneder man skal være medlem for at få del i strejkekassen, og hvornår man senest kan skifte til en ny fagforeninger. Både FOA og Danmarks Lærerforening lukkede for adgangen til strejkekassen nye ved årsskiftet, mens HK Danmark og Djøf havde en skæringsdato 1. marts.

Men efter at der i starten af marts blev udsendt både strejke- og lockout-varsel, er det for sent både at melde sig ind eller ud af kampen.

Når de offentlige arbejdsgivere varsler lockout, er det fagforeningerne og deres medlemmer, de låser ude. Er du f.eks. medlem af Djøf på en arbejdsplads, der hører under en FOA-overenskomst, er du ikke omfattet af lockouten.

Vi bliver nødt til at stå sammen

Den samlede danske fagbevægelse har satset hele butikken på, at en samlet front vil skaffe dem lønstigninger, spisepause og nye arbejdstidsbestemmelser til lærerne. Og Olga Katrine Schildt Nabe-Nielsen er også klar til at gå på barrikaderne for lærernes arbejdstid, hvis det kommer så langt.