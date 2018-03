Aarhus Letbane er ramt af nedbrud og kører ikke

FOR ABONNENTER

Det er de enlige, som får den største gevinst af regeringens og Dansk Folkepartis aftale om at afskaffe licensen.

Enlige står til at spare 1.242 kroner om året, når licensen overgår til en skattebetaling fra 2019, viser beregninger fra Finansministeriet.

Et centralt argument for at lave licensen om til en skattebetaling har for flere partier hidtil været, at den var socialt uretfærdig, fordi den ikke varierer efter indkomst. Dansk Folkeparti har således tidligere kaldt licensen en »asocial afgift«.