»Jeg havde så meget lyst til at give op«: Dansker padler 137 kilometer til Norge på surfbræt Casper Steinfath stævnede ud fra Hirtshals natten til søndag og nåede målet i Kristiansand 18,5 timer senere.

24-årige Casper Steinfath lykkedes kort før klokken 20 søndag aften med sit projekt om at krydse Skagerrak på et surfbræt og padle i alt 137 kilometer fra Danmark til Norge.

»Jeg havde så meget lyst til at give op undervejs. Det var så hårdt, og jeg er tømt for alt i min krop lige nu. Men jeg gjorde det, og det føles fantastisk«, lyder reaktionen fra danskeren.

Knap 19 timer tog det at padle fra Hirtshals og til Kristiansand i Norge.

»De sidste fire timer har jeg været ekstremt presset. Jeg padlede i sidevind og med meget strøm, men fra en følgebåd råbte min bror til mig, at jeg nok skulle klare det, og det var med til at gøre, at jeg ikke gav op«, siger Casper Steinfath.

Danskeren er firedobbelt verdensmester i disciplinen stand up paddling, hvor man står let foroverbøjet på et surfbræt og padler sig frem. Dermed er han ikke uvant på det fire og en halv meter lange bræt.

Alligevel har det været svært at forberede sig på en distance som den over Skagerrak, fortæller han.

»Vejrforholdene er umulige at kende på forhånd. Det er Skagerrak, der styrer showet, og så har jeg bare måttet padle derefter«.

ritzau