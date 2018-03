Snedige skattefælder fanger flere end 26.000 danskeres årsopgørelser Digitale sladrehanke tjekker din årsopgørelse og slår alarm, hvis der er fejl eller fup.

Op mod 4 millioner gange har danskerne i den forløbne uge tjekket årsopgørelsens bundlinje og rettet løs i de fradrag, der er med til at afgøre, om de skal have skattepenge tilbage – eller betale nogle flere. Men midt i folkefeberen har Skat aktiveret en snedig digital skattekontrol, der afslører fejl, forglemmelser og fup, når danskerne giver sig selv fradrag i skatten.

På bare én uge, siden sidste mandag, hvor Skat gav danskerne adgang til de nye årsopgørelser, har digitale stopklodser og fælder fanget mere end 26.000 årsopgørelser, viser Skats nye statistik, udarbejdet for Politiken.

»Vi ved, at der er rigtig mange borgere, der kommer til at lave fejl og skrive forkerte tal i de forkerte felter«, siger Karoline Klaksvig, underdirektør i Skat.

»Og så ved vi jo også, at der er nogle hærdede snydere derude, som slet ikke ønsker at betale den skat, de skal. Dem kan vi fange med de digitale stopklodser, inden de kan nå at stikke af med pengene. Så vi er meget tilfredse med de nye værktøjer«.

De digitale sladrehanke blev lanceret sidste år og omfatter 35 digitale alarmer, der er bygget ind i Skats tast selv-funktion på nettet. En alarm bliver for eksempel udløst, hvis en borger har givet sig selv et fradrag i skatten for transporten mellem hjemmet og arbejdspladsen, og der i øvrigt slet ikke er registreret noget arbejde og nogen arbejdsindkomst på den pågældende skatteyder.

Virker rettelserne i det hele taget ulogiske og usandsynlige, blokerer stopklodserne automatisk for borgernes mulighed for at gøre årsopgørelsen færdig.

Og så må borgeren enten droppe fradraget eller kontakte Skat og forklare sig, før årsopgørelsen igen bliver låst op og eventuelle skattepenge kan udbetales.

Effektiv kontrol til billige penge

Er der tale om grove eller gentagne forsøg på fradragsfup, bliver skatteyderen sat i karantæne og dermed helt udelukket fra Skats hjemmeside.

»Lige nu har vi omkring 1.500 personer i karantæne, og en del af dem har vi fundet via vores digitale stopklodser«, siger Karoline Klaksvig.

Skatteeksperter jubler over de nye digitale muligheder på et tidspunkt, hvor Skat er ved at bygge kontrollen op fra grunden efter en række alvorlige skandalesager. »Det er en fremragende mulighed for at få en effektiv kontrol til rimelige penge«, siger Henning Boye Hansen, chefkonsulent i revisionsfirmaet BDO.

Samme budskab har advokat Torben Bagge, der roser Skat for på et tidligt tidspunkt »at have set potentialet i den digitale skattekontrol«.

Ros er der også fra Jørgen Rønning Pedersen, partner i revisionsfirmaet PwC. Men det er helt afgørende, at årsopgørelserne ikke bare bliver blokeret på ubestemt tid, mener han: »Der skal være ressourcer i Skat til at efterbehandle sagerne, så borgerne kan få deres skattepenge udbetalt i en fart, hvad enten det viser sig, at de har indtastet korrekt eller har lavet en banal fejl i indtastningen«.