Unge savner forældres råd om de sociale medier

For mange unge er livet på sociale medier en selvfølge.

Men mange af dem savner forældrene, når de begiver sig ud på Facebook, Snapchat og alle de andre. Mor og far forstår ikke - eller interesserer sig ikke for - det, der foregår på de digitale mødesteder.

Det kan der ellers være god grund til, mener de unge selv ifølge en ny undersøgelse fra Odense Kommune, som blandt andet indikerer, at delingerne af for eksempel nøgenbilleder flytter fra Facebook til andre kanaler, der ikke så let kan overvåges.

Undersøgelsen viser, at mange forældre ikke taler nok med deres børn om, hvad de unge gør på nettet. Det kan ellers være med til at hindre, at børnene begår fejltrin og for eksempel ender med at modtage og videresende nøgenbilleder af jævnaldrende.

Det sidste har ført til den store mængde straffesager om børneporno, der blev rejst i januar mod unge, som havde delt en kort videosekvens med en 15-årig pige i samkvem med en dreng.

Spørg åbent - og bland jer

I dag behandler Vestre Landsret den første ankesag om delingerne, hvor en i dag 20-årig mand var tiltalt for, at han delte videoen med 12 af sine kammerater. Det kostede ham 60 dages fængsel ved Retten i Randers, hvor han forklarede, at deltagerne på optagelsen efter hans vurdering så ud til at være over 18 år, og at der dermed ikke var tale om distribuering af børneporno.

Sager som den har fået mange forældre til at drøfte adfærden på de sociale medier med deres børn. Det er afgørende, mener lederen af SSP-samarbejdet i Odense Kommune, Tommy Holst.

»Det er vigtigt, at man som forældre interesserer sig for ens børns færden på nettet. Spørg åbent ind til det med en positiv attitude. Man kan hurtigt lyde fordomsfuld, men lad være med det, for så klapper de unge i«, råder han.

Et andet råd er at give skolen, fritidsklubben og andre forældre et praj, hvis der dukker dubiøst indhold op på børnenes sociale medier.

»Vi ønsker som regel ikke at blande os i andres sager, men her er det nødvendigt«.

Kender ikke prisen for ulovlig billeddeling

Undersøgelsen viser, at de færreste unge kender de juridiske konsekvenser af at have delt et nøgenbillede uden samtykke, og at de overvurderer, hvor mange der deler uden samtykke - og undervurderer, hvor negativt andre unge ser på det at dele intime billeder uden samtykke, hvad enten det er såkaldt hævnporno eller smugoptagelser. Samtidig tror et mindretal af dem på, at de i givet fald opdages.

Det er ifølge tallene fra Odense kun knap fire procent, der har delt nøgenbilleder uden samtykke. Lidt flere, otte procent, har prøvet at skaffe sig ind på andres computere eller onlinekonti. Begge dele anses imidlertid for at være meget forkerte, når de unge spørges om deres syn på de handlinger.

Betydeligt flere har ifølge kommunens tidligere undersøgelser modtaget delte billeder, som den eller de fotograferede ikke havde givet lov til at sende videre.

Krypterede apps vinder frem

Flere af de unge, kommunen har udspurgt, siger, at den deling, der alligevel foregår, nu flytter sig fra Facebook og til andre apps, herunder krypterede apps og browsere.

Men tallene viser, at de unge, der har talt med deres forældre om delingerne, om god online-adfærd og om ret og forkert på nettet ikke er i stor fare for at rende ind i problemer. De rammer i stedet oftest unge, som ikke har talt med forældrene om det, der sker på de sociale medier.

Undersøgelsen bygger på spørgeskemasvar fra over 5.000 unge og på interviews med flere større grupper.