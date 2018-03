»Der er fortsat stor international interesse«: I dag fortsætter afhøringen af ubådskaptajn Anklageren vil i dag genoptage afhøring af ubådskaptajn, som ved første retsmøde for to uger siden standsede ved parteringen af liget af den svenske journalist Kim Wall. Efter middag er det forsvarerens tur til at udspørge sin klient.

Det er en af de mest skræmmende sager i nyere dansk retshistorie, som i dag fortsætter i dag i byretten i København.

Her er en 47-årig selvbygger og kaptajn tiltalt for at have planlagt og udført et drab på den svenske journalist Kim Wall, som i august sidste år sejlede ud på en reportagetur med ubåden 'Nautilus'.

Kaptajnen nægter sig skyldig i drab, men erkender at have parteret kvinden og smidt ligdele, tynget af jernrør, i havet.

Anklagemyndigheden vil også have manden dømt for at have skændet den svenske kvinde i et andet seksuelt forhold end samleje og af særlig farlig karakter.

Enorm medieinteresse

Drabssagen har på grund af sit særegne og grumme forløb vakt stor international opmærksomhed. Ved første retsmøde, 7. marts, fulgte over et hundrede journalister fra op mod 12 forskellige lande med i retshandlingen på Gammel Torv i København.

Også i dag forventes et internationalt hold, især bestående af journalister fra skandinaviske lande, at være parat, når andet retsmøde i sagen indledes klokken 9.30.

»Der er fortsat stor international interesse«, siger pressekontaktdommer Jens Stausbøll fra Københavns Byret.

Første retsmøde sluttede med ubådskaptajnens forklaring om, hvorfor han ville skille sig af med liget af kvinden. Det forventes at anklageren vil fortsætte, hvor han slap: hvordan kaptajnen praktisk udførte sit forehavende.

Forudgående planlægning

Centralt for sagen er, om anklageren kan sandsynliggøre, at der er sket et drab og efter forudgående planlægning, og om det påståede seksuelle overgreb er sket før eller efter, hun afgik ved døden.

Kaptajnen har flere gange undervejs skiftet forklaring om dødsårsagen. Det er sket af hensyn til den afdødes familie, har han sagt.

I dag skal også kaptajnens forsvarer, Betina Hald Engmark, afhøre sin klient. Det sker efter middagspausen.

En endelig årsag er ikke fastslået, men den er, ifølge anklageskriftet, muligvis sket ved halsoverskæring eller kvælning.

Mentalundersøgelse fremlagt

I første retsmøde fremlagde anklageren en mentalundersøgelse af kaptajnen, som konstaterer, at den tiltalte fremstår højest utroværdig.

Samlet set fremstår han som pervers og svært seksuelt afvigende, men normalt begavet og ikke sindssyg.

Undersøgelsen konkluderer, at han er »svært afvigende, med narcissistiske og psykopatiske træk«. Han er følelseshæmmet, og udviser, ifølge undersøgelsen, »alvorlig mangel på empati, anger og skyldfølelse«.

Han konkluderes at være egnet til almindelig straf.

Retslægerådet har vurderet, at kaptajnen angiveligt udgør en sådan væsentlig fare for andres liv, helbred og velfærd, at anvendelse af forvaring kan være påkrævet.

Retssagen fortsætter torsdag og fredag med vidneafhøringer.