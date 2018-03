Ubådskaptajn afviser anklagers spørgsmål om seksuelt motiv: »Hvordan kan du overhovedet spørge?«

SAGEN KORT Torsdag den 10. august tager den svenske journalist Kim Wall med på tur om bord i den privatbyggede ubåd »Nautilus«. Den synker, men kaptajnen reddes af et lystfartøj. Han sigtes efterfølgende for drab på kvinden. Hendes torso bliver få dage senere fundet ved Amager Fælleds kyst. Den var forsøgt tynget ned med noget tungt. Senere finder politiet andre ligdele i vandet ud for Amager. Ubåden blev søsat i maj 2008 og er en af verdens største hjemmebyggede ubåde. Den er 18 meter lang og vejer ca. 40 ton. Vis mere

Det er en ubehagelig dag i retssal 60 i Københavns Byret, der er gået i gang med andendagen i afhøringen af ubådskaptajnen.

Første del af dagen har formet sig som en makaber afhøring af den tiltale om, hvordan han udførte parteringen af sit offer.

Ved det foregående retsmøde, 8. marts, nåede han at fortælle om den første del af turen frem til Kim Walls død, som ifølge hans forklaring måtte skyldes kulilteforgiftning efter et uheld om bord på ubåden »Nautilius«.

I dag handler det om dét, der skete efterfølgende, hvor offerets lig blev parteret inde i ubåden.

Hvad skete der efter offerets død?

Anklageren sagde til kaptajnen, at han var nødt til at spørge ham om en række ubehageligheder. Anklageren ville først, af hensyn til sagen, vide, hvilke instrumenter kaptajnen havde anvendt. Var det en kniv? Eller en fukssvans?

Kaptajnen svarede, at det for ham var en meget traumatisk og tragisk hændelse, som han ikke havde lyst til at tale om: »Jeg brugte, hvad der var. Jeg har altid ageret efter de forhåndenværende søms princip«, sagde han.

Der var intet seksuelt motiv til det, der skete med liget efter hendes død, fastholder kaptajnen.

»Hvordan kan du overhovedet spørge?«, svarer han anklageren, Jakob Buch-Jepsen, der forsøger at få den tiltalte til at forklare de særlige stik.

»Du kan jo spørge en retspatolog, hvordan det er gået til, du stoler jo alligevel ikke på, hvad jeg siger«, tilføjede den tiltalte.

Anklageren var insisterende i sine spørgsmål. Hvorfor blev liget parteret i flere dele?

»Som jeg har fortalt, jeg kan ikke lide at gøre det her til noget rationelt. Jeg stod i den situation, at jeg gerne ville have et dødt menneske op. Jeg kunne også have foretaget en anden inddeling i trekanter eller… Men det var altså den inddeling, jeg foretog«, svarede ubådskaptajnen.

Værktøjer kan underbygge påstanden om, at drabet var forberedt

At der var bundet metalstykker til de enkelte kropsdele, da de endte i vandet, skyldtes ifølge den tiltalte, at han ville være sikker på, at de aldrig dukkede op igen.

»Jeg ville have, at de forsvandt, og at ingen fandt det«, siger han.

Anklageren vil også gerne vide, hvornår de anvendte værktøjer blev bragt ned i ubåden inden den sejlads, der kom til at koste den svenske journalist livet. »Det kan da godt være«, at værktøjerne kom derned på afsejlingsdagen den 10. august sidste år, erkender kaptajnen.

»Jeg er ikke i stand til at redegøre for kronologien«.

Sagen følges af over 100 journalister fra ind- og udland, der dels sidder i retssalen og dels opholder sig i et særligt indrettet lytterum. Her faldt lyden imidlertid ud midt på formiddagen, så en lang række medier ikke kunne referere direkte fra det, der foregik i byretten.