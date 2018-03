Animationsfilm og sadomasochistiske tekster bruges mod ubådskaptajnen

SAGEN KORT Torsdag den 10. august tager den svenske journalist Kim Wall med på tur om bord i den privatbyggede ubåd »Nautilus«. Den synker, men kaptajnen reddes af et lystfartøj. Han sigtes efterfølgende for drab på kvinden. Hendes torso bliver få dage senere fundet ved Amager Fælleds kyst. Den var forsøgt tynget ned med noget tungt. Senere finder politiet andre ligdele i vandet ud for Amager. Ubåden blev søsat i maj 2008 og er en af verdens største hjemmebyggede ubåde. Den er 18 meter lang og vejer ca. 40 ton. Vis mere

Interessen for grænseoverskridende og direkte voldelige optagelser med mishandling af kvinder indgår i anklagemyndighedens materiale mod den drabstiltalte ubådskaptajn, som sidder tiltalt i Københavns Byret for at have myrdet den svenske journalist Kim Wall.

Dagen før mødet med offeret søgte ubådskaptajnen efter indhold med halshugning og smerte. Det ledte ham frem til en film, som anklageren afspillede i retten.

Og den er »dybt frastødende«, erkender den tiltalte.

Men hvorfor så se den slags? Det skyldes ifølge ubådskaptajnen den følelsesmæssige reaktion, filmen udløser: »Det forekommer, at jeg en gang imellem har søgt efter materialet og set det af nogle grunde, der er emotionelle«.

»Det var jo ikke det, der skete med Kim«, tilføjer han.

Sadomasochistisk materiale

Anklageren fremhæver også en række materialer med sadomasochistisk indhold. Men det har intet med det, der er foregået om bord på 'Nautilus' at gøre, fastholder den anklagede.

»Det er relevant på samme måde, som Olsenbanden er relevant i en bandesag«.

Materialet har drabsefterforskerne fundet på en computerharddisk, der lå på hans værksted.

Kameraet kunne ikke bruges

Efter offerets død tog ubådskaptajnen ifølge de oplysninger, der er kommet frem i retten, hendes tøj af. Det får anklageren til at spørge, om han ville have et trofæ med sig efter det, der lige var sket.

»Jeg er ikke psykopat, og jeg tænker ikke på den måde«, lyder svaret fra den tiltalte.

Han afviser også anklagerens teori om, at han filmede i ubåden med et medbragt videokamera.

»Der var ikke noget kort i kameraet, så det kunne ikke bruges«, siger den tiltalte, der ikke er tilfreds med anklagerens nærgående spørgsmål og krav om, at der svares: »Du får ikke lov at bestemme, hvad jeg skal svare«.

Retssagen fortsætter i eftermiddag, hvor forsvareren vil indlede sin udspørgen af den tiltalte.