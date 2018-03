Krænkede piger taber sag mod kommune

Højesteret frifinder onsdag Esbjerg Kommune for at have svigtet to piger, der blev udsat for seksuelle overgreb. De får ikke erstatning.

Dommen flugter med en afgørelse fra Vestre Landsret i maj sidste år. Også dengang led pigerne nederlag.

De hævdede, at kommunen havde krænket deres menneskerettigheder ved ikke at have grebet ind overfor en mand, der begik overgreb mod sine børns kammerater.

De syv dommere mener, at der ikke er fremlagt omstændigheder, der burde have givet kommunen en 'rimelig begrundet mistanke' om, at der var risiko for, at manden ville krænke andre børn.

De to piger havde krævet en godtgørelse på hver 50.000 kroner.

ritzau