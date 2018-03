Spioner skyder støtteerklæring ind i overenskomststrid: »Vi passer på jer, mens I kæmper for os«

De kan i sagens natur ikke stå frem med navn.

De er heller ikke udtaget til storstrejke eller omfattet af en mulig lockout.

Alligevel blander kongerigets spioner og efterretningsfolk sig nu i slagsmålet om nye overenskomster for 750.000 offentligt ansatte.

Vi kan ikke deltage, men vi kan sige, hvad vi mener

I en fælles erklæring bakker samtlige medarbejdergrupper i Forsvarets Efterretningstjeneste og dermed flere hundrede ansatte op om de offentligt ansattes kamp for bedre løn og arbejdsvilkår:

»Vi passer på jer, mens I kæmper for os«, lyder overskriften på støtte-erklæringen, der, så vidt vides, er den første af sin art:

Også vi har svært ved at forstå, at man vil fjerne vores betalte frokostpause Talsmand for de ansatte i Forsvarets Efterretningstjeneste

»Vi er en del af en konflikt, vi ikke kan deltage i på grund af vores arbejde. Vi kan jo ikke risikere, at det værste sker, mens vi har nedlagt arbejdet. Og vi kan heller ikke stå frem med navn, hvis vi bliver genkendt af de forkerte«, siger de ansattes talsmand.

»Omvendt har vi som medarbejdere haft behov for at markere, at vi også føler os pressede og har svært ved at få enderne til at nå sammen. At også vi har svært ved at forstå, at man vil fjerne vores betalte frokostpause«.

»Derfor har vi besluttet at støtte resten af vore kolleger i stat, regioner og kommuner via denne fælles erklæring«, siger talsmanden til Politiken.

Vi arbejder også i frokostpausen, hvis det er nødvendigt

Mens de offentligt ansattes fagforeninger har varslet strejke, har arbejdsgiverne svaret igen ved at varsle en lockout, der stort set lukker hele den offentlige sektor ned.

Nu er det så op til forligsmanden, at undersøge og afgøre, om det er muligt at forlige de stridende parter, eller om Danmark bliver kastet ud i en altomfattende storkonflikt i april eller maj.

Netop den betalte frokostpause er et af de store stridspunkter i forhandlingerne.

Arbejdsgiverne mener på deres side, at frokostpausen er et personalegode på linje med en frugtordning, der i sidste ende kan afskaffes.

De ansatte mener derimod, at den betalte frokostpause er en integreret del af deres overenskomster, og at den derfor ikke kan fjernes, uden at medarbejderne får en rimelig kompensation for den ekstra arbejdstid.

Det er også holdningen blandt de ansatte i Forsvarets Efterretningstjeneste:

»En brandmand eller en sygeplejerske arbejder i deres frokostpauser, hvis det er det, der kræves. Ligesom vi arbejder under en konflikt, fordi det er det, som kræves af os«:

»En frokost, som er inkluderet i arbejdsdagen, er en lav pris for den fleksibilitet som er helt nødvendig i mange offentlige jobs. Frokostpausen er et af de få goder, det offentlige nyder, og som derfor er med til at fastholde kolleger, trods nedskæringer og øget arbejdspres«, hedder det i erklæringen.

Mere i posen til offentligt ansatte

Her understreger de ansatte også rimeligheden i, at offentligt ansatte får en løn, der afspejler den økonomiske vækst og det opsving, der præger samfundsøkonomien.

»Uden de rammer vi skaber for virksomhederne, ville de ikke kunne skabe det overskud, vi har som samfund. Det være sig pædagogerne, som passer de ansattes børn, underviserne, der uddanner fremtidens arbejdskraft eller politiet, som søger for, at alle kan komme sikkert på arbejde«.