Rebild-børn får historisk stor erstatning efter misbrug Rebild Kommune indgår forlig og betaler 450.000 kroner til hver af de 10 misbrugte børn fra Rebild-sagen.

De misbrugte børn fra den såkaldte Rebild-sag får historisk stor erstatning. Det står klart, efter kommunen og børnenes repræsentanter torsdag har indgået et forlig, skriver Jyllands-Posten.

Rebild-sagen er en af danmarkshistoriens mest opsigtsvækkende sager om seksuelt misbrug og kommunalt svigt.

Rebild Kommune har indvilget i at betale 450.000 kroner til hver af de 10 børn fra storfamilien. Det sker seks år efter, at børnenes far i 2012 blev idømt 12 års fængsel for grove seksuelle overgreb på seks af sine egne børn og to andre.

Samtidig undskylder kommunen ikke at have grebet ind i tide, på trods af gentagne underretninger fra bekymrede skolelærere, pædagoger og borgere. Kommunens svigt betød, at overgrebene kunne fortsætte i årevis.

Ville ikke trække børnene igennem retssag

Erstatningen er den største af sin art herhjemme. Det næsthøjeste beløb på 300.000 kroner blev i 2014 betalt til pigen i den såkaldte Tønder-sag.

Efter at Tønder Kommune betalte godtgørelsen, slog Kommunernes Landsforening fast, at der ikke er hjemmel til at udbetale godtgørelse direkte fra kommunekassen uden en domstolsprøvelse.

Alligevel er det nu sket i Rebild Kommune.

»Vi havde overhovedet ingen interesse i at skulle trække børnene igennem en langstrakt retssag, hvor de skulle gennemleve det hele igen«, siger kommunaldirektør Jes Lunde til Jyllands-Posten.

Otte af børnene sagsøgte i 2014 Rebild Kommune for i alt 12 millioner kroner. Men sagen var endnu langt fra at nå for en dommer.

Det er EU-parlamentariker Rikke Karlsson og journalist Asbjørn With, der på vegne af børnene har forhandlet et forlig på plads med kommunen.

Det er lykkedes dem at få en solidarisk løsning, hvor alle børn får den samme erstatning, uanset hvad de har været udsat for.

ritzau