Jesper Theilgaard og lokale samsinger: Kattegatforbindelsen er ikke for Samsøs skyld

»Broen skal ikke anlægges her for at skabe god infrastruktur på Samsø. Det er ikke for Samsøs skyld, broen bygges. Det er bare det mest praktiske sted, hvor samsø tilfældigvis ligger midt imellem«, siger han.

Sår tvivl om regnestykke

Allerede nu står det klart, at der er andre interesser i en ny bro end at glæde samsingerne. Eksempelvis er transportministeren og Dansk Folkepartis trafikordfører valgt i Østjylland og plejer med visionen lokale interesser.

Selve regnestykket, som er fremlagt nu, er der også allerede blevet sat spørgsmålstegn ved. Det tager ifølge bladet Ingeniøren ikke højde for, at det allerede er besluttet at sænke taksten for at køre over Storebæltsforbindelsen med 25 procent, og udregningen af, hvor mange som vil køre over den ny bro, derfor risikerer ikke at holde.

Borgmestre fra kommunerne tæt på en kommende bro har været begejstrede for muligheden for en Kattegatforbindelse. Aarhus socialdemokratiske borgmester ser stort på, at der ikke bliver en togforbindelse på broen, men taler om, at der vil blive »en helt andet dynamik« med broen. Odders Venstre-borgmester taler om at få landet »bundet godt sammen«. Samsøs socialdemokratiske borgmester Marcel Mejer er derimod mere splittet.

»Det vil gå ud over landskabelige værdier på øen, og jeg tror også, at vi vil miste en del charme som turistmål. Det øsamfund, vi har lige nu med et blomstrende erhvervsliv og forretningsliv, vil også komme til at ændre sig afgørende. På den anden side vil vi også komme til at ligge i et smørhul mellem hovedstaden og Aarhus, hvor der kun er godt en time til København og 30 minutter til Aarhus«, siger borgmesteren, som vurderer, at øen er delt på spørgsmålet.

Øboen Marianne Koldby anerkender, at bosætning og erhvervsudvikling er vigtigt.