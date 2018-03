Psykologer om pædofile: Vi skal se personen inde bag det afskyelige Hvis vi skal forhindre flere overgreb på børn, skal vi hjælpe de pædofile mere, end vi gør i dag. I dag lever mange af dem isoleret, men de har brug for en hverdag med arbejde og et socialt netværk, siger to, der møder de pædofile i behandling.

Prøv at huske tilbage på din første forelskelse. Du var formentlig under ti år, og måske var det en af dine klassekammerater, der gav dig uro i kroppen.

Tænk derefter på dig selv som teenager. Du lytter til dine jævnaldrende kammerater, når de fortæller om de piger eller drenge, de har forelsket sig i. Forestil dig nu, at du ikke genkender den følelse, de beskriver. Du har ikke oplevet den vilde teenageforelskelse, der rusker alt rundt i kroppen. For du er ikke interesseret i drenge eller piger på din egen alder. I stedet har du lyst til at kigge på børn fra de små klasser.

Det er sådan - i teenageårene - at mange pædofile opdager, at deres seksuelle lyst ikke ligner andres. At deres begær og romantiske følelser stadig kredser om yngre børn.

For os andre er det svært at rumme. Vi finder det afskyeligt, vi fyldes med væmmelse og fordømmelse, fordi krænkelser af børn er en af de værste forbrydelser, mange af os kan komme i tanke om.

Hvis vi skal forebygge, at de forgriber sig, skal vi have dem i tale. Susanne Bengtson, psykolog

Hvis vi som samfund skal blive bedre til at forebygge, at voksne forgriber sig seksuelt mod børn, er der behov for en anden dialog om de pædofile. Vi skal forstå mere om, hvad det vil sige at være pædofil, og vi skal nå frem til en fælles erkendelse af, at der er tale om mennesker, der har brug for behandling. Det mener psykolog og ph.d. Susanne Bengtson fra Retspsykiatrisk Ambulatorium, Aarhus Universitetshospital og ledende overlæge Ellids Kristensen fra Sexologisk Klinik, Rigshospitalet i Region Hovedstadens Psykiatri. De forsker begge i emnet, og det er dem, der tager imod, når nogen bliver dømt for seksuelt overgreb mod et barn og takker ja til behandling, eller når nogen af sig selv søger behandling mod pædofili. Det sidste gælder for hver fjerde patient, de ser.

De forstår begge så udmærket fordømmelsen af pædofili.

»Problemet er dog, at fordømmelse fører til marginalisering, som har den modsatte effekt end det, vi gerne vil opnå. Hvis vi skal forebygge, at de forgriber sig, skal vi have dem i tale og gøre dem trygge ved at henvende sig i behandlingsforløb. Og hvis de skal blive trygge, skal måden, vi taler om dem på, ændres. Vi skal tale om dem som mennesker, der har et alvorligt problem, som de skal have hjælp til. På samme måde som vi taler om personer med alvorlige psykiske lidelser«, siger Susanne Bengtson.

Fordømmelsen af pædofile er blevet så voldsom, at de fleste med seksuelle fantasier om børn i dag lever en tilværelse uden nærhed med andre. Og den situation er farlig, siger hun.

»Som stemningen er i dag, presser vi dem ud af fællesskabet og ind i deres egne stuer. Isolation skaber desperation, og desperate mennesker er i risiko for at gøre desperate ting«.

»Men pædofile bærer naturligvis selv ansvaret for deres eventuelle handlinger. Den skelnen er vigtig«, understreger hun.

Generelt ved danskerne for lidt om, hvad det vil sige at være pædofil, mener Susanne Bengtson.

»Vi fagfolk har ikke betonet tilstrækkeligt, at seksuel rettethed mod børn ikke er noget, man selv vælger. Det er noget, der er der - medfødt eller skabt af miljømæssige faktorer, og som er meget vanskeligt at ændre på. Spørger man dem, om de ville ønske, at de havde en anden seksuel præference, svarer mange: ’ja, hvorfor skulle det her ramme mig?’. De har svært ved at udholde, at de har en seksualitet, rettet mod børn. Der er også dem, der ikke betragter deres interesse i børn som et problem. De udgør en stor risiko for vores børn«.

Det er der, vi skal hen: Vi skal se personen inde bagved Ellids Kristensen, ledende overlæge

Forskning har vist, at mellem 1 og 3 procent af alle voksne - hovedsageligt kun mænd - har seksuelle fantasier om børn. En stor del af dem udlever det aldrig. I stedet går de alene med deres tanker, forklarer Ellids Kristensen.

»De tør ikke tale med nogen om det. Og når man bærer så stor en hemmelighed alene, bruger man mange kræfter på at holde sandheden indenfor vesten, og så bliver det svært at have overskud til en nær kontakt til andre voksne«, siger hun.

De mange hemmelige tanker betyder for eksempel, at mange har svært ved at passe et arbejde.

»Og det er noget skidt, for vi ved, at det at have en god hverdag med god voksenkontakt og et arbejde at stå op til, er noget af det, der kan være med til at dæmme op, at pædofili ender i en forbrydelse«, siger hun.