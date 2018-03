Ekspert: Lad pædofile komme i behandling uden konsultation hos egen læge Pædofile, der selv rækker ud efter hjælp, ender for ofte med at trække sig fra behandlingssystemet, fordi de frygter at blive registreret.

»Jeg får rejsning, når jeg leger med mine niecer. Hvad skal jeg gøre?«

Sådan kan det lyde, når telefonen ringer hos den anonyme rådgivningslinje Bryd Cirklen under Sexologisk Klinik på Rigshospitalet. Her sidder specialuddannet personale klar til at hjælpe.

Hvert år ringer mellem 60 og 80 personer, der søger hjælp, fordi de har seksuelle tanker om børn. Omkring hver tredje af de, der ringer, ender i behandling. Resten mister man kontakten med efter den anonyme samtale - i nogle tilfælde fordi de ikke kan overskue konsekvenserne, der er forbundet med at komme i behandling.

For at komme i behandling skal man nemlig have en henvisning fra sin egen læge, som skal vide, hvad man søger hjælp til. Og fra det øjeblik står det sort på hvidt i personens elektroniske patientjournal, at man er henvist til udredning eller behandling for pædofili.

»Det kan mange ikke overskue. De frygter konsekvenserne, hvis det registreres, at de har seksuelle tanker om børn«, siger psykolog og ph.d. Susanne Bengtson fra Retspsykiatrisk Ambulatorium ved Aarhus Universitetshospital. Hun er en af dem, der modtager personer med pædofile tendenser i behandling.

Vi har en forpligtelse til at passe på vores børn, og vi har en forpligtelse til at hjælpe de mennesker, der frivilligt rækker ud efter hjælp Ledende overlæge ved Sexologisk Klinik på Rigshospitalet, Ellids Kristensen

Hun foreslår, at det bliver muligt at komme i behandling uden at skulle have en henvisning: »Det er min vurdering, at vi ville kunne få flere i behandling, hvis de ikke skal omkring egen læge«, siger hun.

Ledende overlæge ved Sexologisk Klinik på Rigshospitalet, Ellids Kristensen, er enig. Der er behov for at skærme de personer bedre, som henvender sig, fordi de føler sig tiltrukket af børn, mener hun.

»Vi har en forpligtelse til at passe på vores børn, og vi har en forpligtelse til at hjælpe de mennesker, der frivilligt rækker ud efter hjælp. Derfor bør vi gøre det lettere for den del, der ikke har begået noget kriminelt, men som kæmper med deres tanker, at komme i behandling«, siger hun.

I Tyskland kan personer, som har seksuelle fantasier om børn, få behandling uden omkostninger, og uden at behandlingen registreres nogen steder.

Forskningsundersøgelser har vist, at mellem 1 og 3 procent af alle voksne mænd har seksuelle fantasier om børn. Langt størstedelen handler aldrig på deres lyst.

Evaluerende undersøgelser af den behandling, som folk med pædofile tendenser tilbydes i Danmark, viser, at antallet af overgreb kan minimeres med op til en tredjedel. Nogle formår at leve med deres seksuelle afvigelse, efter de har været i behandling uden nogensinde at sætte handling bag deres lyst. I andre tilfælde kan behandlingen være med til at udsætte tidspunktet for tilbagefald.

»Vi ved, at vi kan forebygge nogle overgreb på børn ved at behandle pædofile, så det er afgørende at satse massivt på at holde kontakten til dem, der faktisk viser initiativ til gerne at ville i behandling«, siger Susanne Bengtson.

Typisk vil behandlingen bestå af samtaleforløb, hvor der arbejdes på at klæde dem på til at leve et almindeligt voksenliv med arbejde og et socialt netværk. Nogle af de, der har pædofile tendenser, er i stand til også at have et meningsfuldt, seksuelt forhold til andre voksne. De sider af deres personlighed arbejdes der også med. Og endelig er der mulighed for medicinsk behandling.

»Vi kan ikke fjerne deres lyst til børn. Men vi kan hjælpe dem med at få indsigt i indholdet og konsekvenserne af deres seksualitet, herunder, hvilke situationer og personer de skal undgå for at mindske risikoen for at begå overgreb«, siger Susanne Bengtson.