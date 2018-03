Påsken byder på alt andet end forårsvejr Vejrudsigten for påsken er ikke synderligt opløftende. Det bliver koldt og blæsende.

Hvis du havde drømt om en påskefrokost i det grønne under forårssolen, er du nu på vej mod en slem skuffelse. Forårsvejret lader vente på sig, og påsken bliver en kold og blæsende affære.

»Det bliver ikke nogen forårspåske«, konstaterer vagthavende metrolog ved DMI, Anja Bodholdt.

Det hele starter nogenlunde ud i morgen, hvor man kan være heldig at få et lille glimt af solen, og hvor temperaturerne kan snige sig op på en 9-10 grader, når solen bryder igennem - chancerne er størst i det nordjyske. Men herfra går det desværre ned ad bakke.

Mandag ser det nogenlunde ud, men så får vi østenvind, og det bliver en bidende en af slagsen. Jo længere ugen skrider frem, jo koldere bliver det, og når vi rammer skærtorsdag, bliver det med temperaturer på mellem en og fire grader.

»Nattefrosten kommer også tilbage - den er på programmet allerede natten til tirsdag«, siger Anja Bodholdt fra DMI. Det ser ud som om, der skal være nattefrost hele påsken, og det kan blive helt ned til minus fire grader.

Hvis du alligevel brænder for en påskefrokost i det fri, vil det være klogt at væbne dig med tålmodighed og vente til senere på ugen. Fredag og lørdag ser temperaturerne lidt mere lovende ud, men varmt bliver det ikke.

»Jeg vil nok anbefale, at man finder et sted, hvor man kan sidde i læ. Der kommer lidt mere sol, men der vil stadig være østenvind, og når vi ligger nede i de her temperaturer, spiller vinden meget ind på, hvor koldt det føles«, siger Anja Bodholdt.

Det bliver dog ikke nedbør, der kommer til at holde dig indendøre. Regn får vi ikke meget af - onsdag ser det dog ud som om, der godt kunne falde en lille smule sne.