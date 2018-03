Påsken har meldt sin ankomst: Ibyens store guide til æggeløb, gækkebrevsskrivning og påskejagt til søs Kulturinstitutionerne går påskeamok i næste uge, hvor man kan alt fra lede efter æg til lands og til vands til at trykke på Nationalmuseets nye kedsomhedsknap, når det hele går lidt for sløvt.

Ny kæmpelegeplads i Zoo

Har du haft små børn med i Zoo, har du garanteret haft den fornøjelse at fare krumrygget rundt i kaninlegepladsens labyrintiske tunneler i en hæsblæsende jagt efter dit elskede, men viljestærke barn, der nægter at tage hue og handsker på, og som af uransagelige årsager har udviklet sig til et urealistisk akrobatisk parkourvidunder, mens du, smidig som en ladcykel, konstant løber hovedet mod muren, indtil du forpustet og forgængelig må give op.

Det er slut nu!

Kaninlegepladsen – R.I.P. – er nemlig væk, og i dag, fredag, kl. 9.30 bliver den nye kæmpelegeplads indviet, når 50 ansigtsmalede børnehaveklassebørn stormer den som de første for at finde gemte slikposer.

Navnet på legepladsen bliver præsenteret ved åbningen, men det er allerede nu afsløret, at den indeholder drabelige krokodiller, flodheste, svævebaner og en småbørnsafdeling, hvor man kan lave dæmninger. Og nu, hvor det er påske, er det selvfølgelig også muligt at ae de nyudklækkede påskekyllinger, kaninerne og de nyfødte gedekid, ligesom du kan støbe kolibriæg og klippe gækkebreve i Zoolab.

Påske i zoo. 23. marts-2. april, kl. 9-18, Zoologisk Have, Roskildevej 32, Frb. Entré: 100-180 kr. (børn u. 3 år gratis)

Æggeløb og påskeopfindelser

Der bliver også sat gang i løjerne på Experimentarium, der ovenikøbet som en ekstra lun onkelvits har omdøbt sig selv til Ægsperimentarium i påskeferien. Hver dag ved åbningstid skydes en morgenfrisk æggejagt i gang, hvor det gælder om at tonse rundt i krinkelkrogene i det nye sciencecenter for at finde et af de 150 gemte chokoladepåskeæg. Og bare rolig, der er nye æg hver dag.

I udstillingen ’Idéværket’ kan hele familien slippe kreativiteten løs og lade limen løbe fra pistolen, når der skal bygges hjemmelavede påskeopfindelser ud af ispinde, sugerør og andre hverdagsrekvisitter. Man skal bl.a. bygge en opfindelse, der kan fange påskeharen, og en, der kan hjælpe med at skjule dine påskeæg.

I morgen åbner også ’Den interaktive tagterrasse’, hvor man på de 1.850 himmelåbne kvadratmeter bl.a. kan teste sin kondition og reaktionsevne. Og så kan man tage del i det dramatiske æggeløb – altså den klassiske disciplin der går ud på at være det menneske, der kan løbe hurtigst med et ukogt æg på en spiseske.

Påsken på Ægsperimentarium. 23. marts-2. april, kl. 9.30-18. Entré: 115-195 kr. (børn u. 2 år gratis)

Påskejagt til søs

Hvis man synes, æggejagt på landjorden lyder en anelse for konformt, står kanalrundfartsudfordreren FriendShips klar med en en alternativ påskejagt, nemlig til søs.

Ved kanalen mellem Christianshavn og Papirøen kan man leje deres eldrevne sejlbåde, som kan rumme op til otte chokoladesultne kanalsøfarere. Og så gælder det ellers om at holde øje med de fem spor, der er placeret rundtomkring i Christianshavns Kanal. Man kan klare jagten på en time, men får man lyst til nyde sin påskefrokost om bord på båden, kan man sagtens snuppe en time mere på vandet.

Bådene kræver ingen former for duelighedsbevis eller lignende, da de maksimalt kan sejle fire knob – man er med andre ord garanteret en rolig tur i de københavnske kanaler.

Påskejagt i Christianshavns Kanal. 23. marts-2. april kl. 10, Trangravsvej 1, Kbh. K. 395 kr. per time i bådleje.

Foto: Pr-foto I zoo er der i dag åbnet en ny stor legeplads, som blandt byder på drabelige krokodiller, flodheste, svævebaner og en småbørnsafdeling, hvor man kan lave dæmninger.

I zoo er der i dag åbnet en ny stor legeplads, som blandt byder på drabelige krokodiller, flodheste, svævebaner og en småbørnsafdeling, hvor man kan lave dæmninger. Foto: Pr-foto

Uofficielt DM i minibådsbyggeri

Har man ikke fået nok af kanalens klukkende bølgeskvulp, er der faktisk endnu mere ballade at lave ved vandet, hvis man svinger forbi Knippelsbro. Her inviterer Kulturtårnet og Kulturhavn 365 nemlig til de uofficielle danmarksmesterskaber i minibådsbyggeri med værksted og konkurrence. Her kan børn og barnlige sjæle bygge små modelbåde ud af træklodser, lim, maling, sejlgarn og stof med hjælp fra kompetente minibådsbyggere, mens børneværten Chapper guider de byggeglade gæster gennem arrangementets program.

Når bådene er færdigbyggede, skal de nemlig først præsenteres for et dommerpanel, og efterfølgende ryger de i vandet til kapsejlads, hvor en frisk sportskommentator livekommenterer konkurrencens udvikling. Der er præmier til både den hurtigste og den mest kreative båd. Undervejs bliver der fristet med lækre smagsprøver på fiskeretter, når kokken under temaet ’fra fjord til bord’ serverer børnevenlige kreationer fyldt med D-vitaminer og omega 3-fedtsyrer.

De uofficielle danmarksmesterskaber i minibådsbyggeri. 31. marts kl. 12, Knippelsbrogade, Kbh. S. Det er gratis at være med.