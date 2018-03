Vejdirektoratet overtager fire store byggerier Transportministeren har fået godkendt en plan, der skal sikre, at fire store universitetsbyggerier gennemføres til tiden og til prisen. Niels Bohr Bygningen skal afleveres i sommeren 2019.

Vejdirektoratet skal som bygherre stå i spidsen for byggeriet af Statens Naturhistoriske Museum til mere end en milliard kroner i Botanisk Have i København.

Derudover skal direktoratet være bygherre på nye byggerier til forskere og studerende på de sundhedsvidenskabelige fakulteter på Syddansk Universitet og på Aalborg Universitet.

Og endelig skal Vejdirektoratet styre den havarerede Niels Bohr Bygning på Københavns Universitet i land, så den kan blive afleveret til universitet i sommeren 2019.

Det er den plan, som transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) har lagt, og som Folketingets partier netop har tilsluttet sig ved at godkende et aktstykke i Folketingets Finansudvalg.

Planen er igangsat, efter at ministeren i efteråret måtte konstatere, at en række universitetsbyggerier var blevet stærkt forsinkede og havde overskredet budgetterne med op mod to milliarder kroner.

På den baggrund besluttede Ole Birk Olesen at tage opgaven med de største byggerier fra Bygningsstyrelsen og i stedet bede Vejdirektoratets ledelse om at overtage opgaven som bygherre.

Med aktstykket har ministeren valgt at overføre »de fire største og mest komplekse universitetsbyggerier« til Vejdirektoratet for »at sikre en god styring af projekterne«.

»Jeg har tiltro til, at Vejdirektoratets risiko- og økonomistyring vil forebygge forsinkelser på disse projekter mest muligt«, sagde ministeren, da han i torsdags var i samråd i Folketingets finansudvalg om sagen.

Ny tidsplan for Niels Bohr Bygning

Den største oprydningsopgave ligger på byggepladsen på Jagtvej i København, hvor prestigebyggeriet Niels Bohr Bygningen skulle have været afleveret til Københavns Universitet i 2016.

I stedet gik byggeriet i stå. Bygningsstyrelsen fyrede en spansk entreprenør, der havde stået for VVS og ventilationsarbejdet og satte andre firmaer til at afmontere 2,5 kilometer ventilationsrør og andre VVS-installationer, som ikke levede op til de krav, der stilles til et moderne laboratorium. Bygningen, der skulle have kostet 1,6 milliarder, ser ud til at blive 1,3 milliarder kroner dyrere.

Vejdirektoratet har nu sammen med universitetet lagt en ny plan for, hvordan et stort antal stinkskabe skal installeres. Det har medført en ny udsættelse, så byggeriet vil blive afleveret til universitetet i midten af 2019. Til gengæld er der nu ifølge Veldirektoratet en »tilstrækkelig sikkerhed for, at byggeriet ikke oplever yderligere forsinkelser«, oplyste ministeren under samrådet.

Projektet er nu »inde i en mere rutinepræget og dermed relativt sikker eksekveringsfase, selv om der fortsat resterer en del arbejde«, sagde Ole Birk Olesen.

Hans plan fik opbakning fra alle partierne i Finansudvalget.

»Jeg er tilfreds med de svar, vi har fået«, siger Socialdemokratiets bygningsordfører Mette Reissmann.

»Jeg håber, at man nu har sikret den fremdrift, der skal til, for at forskere og studerende kan komme til at bruge bygningen på den måde, den var tænkt og uden yderligere forsinkelser«.

Mette Reissmann mener også, at det er fornuftigt at lade Vejdirektoratet overtage ansvaret for de tre nye byggerier – det naturhistoriske museum og de to universitetsbyggerier i Odense og Aalborg.

»Vejdirektoratets folk er vant til store infrastrukturprojektet og store byggerier, så det er jeg tryg ved«, siger hun.

Ny direktør for Bygningsstyrelsen

Den nye tidsplan for Niels Bohr Bygningen betyder, at universitetet i sommeren 2019 vil kunne gå i gang med at flytte de mange tunge installationer ind i den nye bygning, så den vil være klar til studerende og forskere i januar 2020.

»Det er en meget tung proces at flytte udstyret, så det skal vi bruge 5-6 måneder på«, siger Anders Boe Hauggaard, der er vicedirektør med ansvar for bygningerne på Københavns Universitet.