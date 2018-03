To russiske diplomater udvises fra Danmark efter giftangreb Danmark og en række EU-lande reagerer i fællesskab på giftangrebet mod den tidligere russiske dobbeltagent Sergej Skripal.

Danmark udviser to diplomater fra Rusland. Det sker som reaktion på giftangrebet mod den tidligere russiske dobbeltagent Sergej Skripal og hans datter Julia Skripan.

Det udtaler udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) mandag på et pressemøde.

»Det er selvsagt fuldstændig uacceptabelt, at et kemisk våben er anvendt i et mordforsøg i en britisk by. Der er tale om et groft brud på international lov og ret. Der skal ikke være tvivl om vores solidaritet med Storbritannien i denne sag. Vi bakker fuldt og utvetydigt op om vores britiske venner. Det samme gør EU«, siger Anders Samuelsen.

»Derfor sætter vi sammen med en række ligesindede lande, nu handling bag ordene. Vi har i dag, sammen med en række andre EU-lande, og forventeligt også lande uden for EU, besluttet at udvise russiske dipomater. Det er i dag blevet meddelt den russiske ambassadør, at Danmark udviser to diplomater«.

Ekstraordinært tiltag

Der er tale om et alvorligt indgreb, tilføjer udenrigsministeren. Han forventer derfor også en russisk modreaktion.

»Det er et meget alvorligt og helt ekstraordinært tiltag. Vi har tidligere én gang, i starten af 1990’erne, udvist en russisk diplomat. Vi har i 1976 udvist hele den nordkoreanske ambassade. Men vi har aldrig før taget tiltag som det her i forhold til en hændelse i et tredjeland«.

Dermed støtter Danmark op om den fælleseuropæiske indsats, der søndag aften blev koordineret under lederskab af EU's udenrigschef, Frederica Mogherini.

EU trak i sidste uge sin ambassadør tilbage fra Rusland i en måned.

Fælleseuropæisk indsats mod Rusland

Tyskland, Frankrig og Polen udviser hver fire russiske diplomater. Litauen udvise tre diplomater og udsteder indrejseforbud mod 44 russere. Dertil udviser Ukraine 13 diplomater.

Det skriver The Guardian.

USA har annonceret, at man udviser 60 russiske diplomater. Det skriver Svenska Dagbladet. Dertil lukkes det russiske konsulat i Seattle, USA, oplyser TV2 News.

Det er endnu ikke bekræftet, hvor mange lande, der mandag deltager i sanktionerne mod Rusland. Men ifølge Sky News vil også Frankrig og Estland udvise russiske diplomater i sympati med Storbritannien.

Dertil har Irland, Letland og Tjekkiet varslet »en reaktion« på giftangrebet.

'Rusland står bag'

Sergej Skripal og hans datter blev 4. marts fundet livløse på en bænk i Salisbury, England. Ifølge britiske toksikologer var de forgiftet med den livsfarlige nervegift Novichok, der blev udviklet i Sovjetunionen. Det var den første brug af nervegift på europæisk jord i over 70 år.

Storbritannien har anklaget Rusland for at stå bag giftangrebet mod Skripal, hvilket Rusland afviser. EU's udenrigsministre i en udtalelse erklæret, at man støtter den britiske vurdering:

»EU tager den britiske regerings vurdering, at det højst sandsynligt er Rusland, der er ansvarlig, ekstremt alvorligt«, stod der i en fælles udtalelse 19. marts.

I kølvandet på forgiftningen har Rusland og Storbritannien udvist 23 af hinandens diplomater.

Skripal var i 90'erne var dobbeltagent for den britiske efterretningstjeneste, mens han arbejdede for Ruslands efterretningstjeneste GRU. Han blev fængslet i

Ifølge The Telegraph arbejdede Skripal inden giftangrebet som konsulent for Orbis Business Intelligence, det private britiske efterretningsfirma, som står bag et kontroversielt dossier på Donald Trump.

Opdateres...