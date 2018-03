Masseudvisninger af russiske diplomater: Nu svarer USA og det internationale samfund igen på giftangreb I alt 14 lande udviser russiske diplomater i mandagens koordinerede reaktion, siger EU's præsident, Donald Tusk.

En lang række russiske diplomater må nu pakke deres ejendele og forlade USA. 60 russiske diplomater udvises, og USA lukker det russiske konsulat i Seattle. Ud af de 60 udviste er 12 efterretningsofficerer fra en FN-mission i New York. De udviste russere har en uge til at forlade landet.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters, der citerer unavngivne medarbejdere i den amerikanske administration.

Sanktionerne kommer, efter at den tidligere russiske dobbeltagent Sergej Skripal og hans datter er blev angrebet med nervegift i Salisbury, England den 4. marts.

Den britiske regering mener, at det er Rusland, som står bag angrebet. Angrebet er sket med nervegiften novichok, der oprindeligt er udviklet af Sovjetunionen, mener britiske efterforskere.

Rusland afviser at være involveret i angrebet.

Flere andre lande udviser

USA er ikke det eneste land, der i dag reagerer på giftangrebet. Canada, Tyskland, Frankrig og Polen udviser hver fire russiske diplomater.

Det erfarer Süddeutsche Zeitung og Reuters.

Polens udenrigsminister Jacek Czaputowicz siger, at de fire russiske diplomater skal være ude af Polen senest den 3. april.

Tjekkiet og Litauen udviser hver tre russiske diplomater, mens Holland og Italien hver udviser to. Estland udviser den russiske forsvarsattaché.

Ukraine udviser hele 13 diplomater.

»Som reaktion på et kynisk kemisk angreb i Salisbury vil Ukraine i solidaritet med vore britiske partnere og transatlantiske allierede og i koordinering med EU-landene udvise 13 russiske diplomater af de få, som er tilbage«, skriver den ukrainske præsident, Petro Porosjenko, på sin Facebookprofil ifølge Reuters.

Danmark udviser to

Danmarks udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) har her til eftermiddag oplyst, at Danmark som konsekvens af giftangrebet vil udvise to russiske diplomater.

»Det er selvsagt fuldstændig uacceptabelt, at et kemisk våben er anvendt i et mordforsøg i en britisk by. Der er tale om et groft brud på international lov og ret. Der skal ikke være tvivl om vores solidaritet med Storbritannien i denne sag. Vi bakker fuldt og utvetydigt op om vores britiske venner. Det samme gør EU«, siger Anders Samuelsen på et pressemøde.

I alt 14 EU-lande udviser russiske diplomater i mandagens koordinerede reaktion, siger EU's præsident, Donald Tusk.

Today 14 EU Member States decided to expel Russian diplomats as direct follow-up to #EUCO discussion last week on #SalisburyAttack. Additional measures including further expulsions are not excluded in coming days, weeks. — Donald Tusk (@eucopresident) 26. marts 2018

EU's ledere besluttede på et topmøde i Bruxelles i fredags at kalde EU's ambassadør i Moskva hjem til konsultationer i en måned.

Reaktionen kommer knap to uger efter, at Storbritannien udviste 23 russiske diplomater.

Rusland vil svare igen

Rusland vil besvare sanktionerne fra EU-landene og USA med et tilsvarende antal udvisninger. Det oplyser den russiske udenrigsminister ifølge Reuters.

Den russiske ambassadør i USA, Anatoly Antonov, siger ifølge Reuters, at udvisningen af de russiske diplomater i USA er »forkert«, og at den ødelægger den smule, der er tilbage af forholdet mellem USA og Rusland. Han siger ligeledes, at USA »kun forstår magt«.

Rusland besvarer udvisningerne ved at udvise 60 amerikanske medlemmer af diplomatiske missioner i Rusland, skriver Reuters.