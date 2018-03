Professor om FOA-formands lønudspil: »Risikoen for arbejdsgiverne er til overse«

»Hvor meget der er aftalt internt, kan jeg ikke sige noget om. Men det er et tegn på, at der er begyndt at ske noget bevægelse, og det øger sandsynligheden for, at der kan blive indgået en aftale«, siger han.

Til DR siger Michael Ziegler forud for mødet, at man i Kommunernes Landsforening er klar til at regulere lønnen opad, hvis lønstigningerne i det private bliver højere end de 6,7-6,9 procent, der var udgangspunktet for LO og Dansk Arbejdsgiverforenings forlig for 500.000 privatansatte sidste år.

»Vi villige til at lave en reguleringsordning, som gør, at hvis det kommer til at gå bedre med den faktiske lønudvikling i den private sektor, end det som det private forlig siger, så er vi også parate til, at der bliver reguleret op på det kommunale område«, siger han.

Foruden løn er overenskomstforhandlingernes største knaster lærernes arbejdstidsaftale og striden om den betalte frokostpause.

Når parterne har åbnet for at rykke sig på et område, er det også sandsynligt, at kompromiser kan indgås på andre områder, lyder det fortrøstningsfuldt fra Bent Greve.