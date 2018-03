To skibe kolliderer i Storebælt - det ene brød i brand

Et containerskib og et handelsskib kolliderede tirsdag morgen i Storebælt, og der var en kortvarig brand på det ene skib.

Siden har søværnet og politiet arbejdet på højtryk for at løse situationen. Men årsagen til, at skibene stødte sammen, er endnu uvist.

Det oplyser vagtholdsleder Ole Theill Sørensen ved Forsvarets Operationscenter tirsdag aften.

»Vi har sikret beviserne. Nu er det op til søfartsmyndighederne at fastslå årsagen til det, der er sket. De skal også vurdere, om der er strafansvar«.

»Det tyder begge skibe er drejet af for at undgå hinanden, men er alligevel stødt sammen«, siger han.

Ingen er kommet til skade, og der er ikke sket nogen forurening ved kollisionen, har operationscenteret tidligere oplyst.

Meldingen om, at de to skibe var kollideret nord for Romsø, modtog operationscenteret klokken halv syv.

Ingen farlig last

Containerskibet er fra Hong Kong, mens handelsskibet er fra Liberia. Skibene kastede efterfølgende anker.

Der er hul i begge skibe, men hullerne er over vandlinjen.

I løbet af dagen er de blevet fjernet fra den centrale del af sejlrenden, oplyser Theill Sørensen. Men myndighederne er stadig til stede i området.

For mens to containere er røget over på det modsatte skib under kollisionen, og to er røget til bunds, er der stadig tre styks, der flyder rundt i vandet.

Det skal skibenes rederier selv stå for at få fjernet, oplyser vagtholdslederen.

»De er markeret med en bøje, sådan at de bliver vist på andre skibes radarskærm, så de kan se og undgå dem«.

»I øjeblikket ligger søværnets fartøjer ude og agerer afvisningsfartøj, sådan at der ikke er nogle skibe, der sejler ind i de her containere«, siger han.

Flere af containerne indeholder bananer og andet frugt. Andre indeholder såkaldt tørlast.

»Men de indeholder ikke noget farligt«, siger Ole Theill Sørensen.

Forsvaret har tirsdag aften stadig to skibe på stedet. Det er Nymfen og Marie Miljø. Men begge skibe forlader området inden længe.

ritzau