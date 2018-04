68 var tilbageslag, tragedier og mindst af alt et triumftog

Kort efter midnat 5. juni blev Kennedy imidlertid myrdet, da han var på vej til sit partis valgfest på Ambassador Hotel i Los Angeles. Morderen, en palæstinenser ved navn Sirhan Sirhan, afsoner den dag i dag sin livstidsstraf. Hans motiv er ikke fuldt ud opklaret.

Robert ’Bobby’ Kennedy blev begravet fra den katolske katedral i New York. Hvide og sorte defilerede i timevis forbi kisten, der var indsvøbt i det amerikanske flag og flankeret af store kandelabre. Langs gaderne op til kirken samlede der sig hundredtusinder af sørgende mennesker, rigtig mange sorte.

Det var en national katastrofe.

Det tog toget med kisten otte timer, mod de sædvanlige fire, at nå fra New York til Washington, så mange mennesker havde i tavshed taget opstilling ude på selve banelegemet. Først her så man, at USA var berøvet et stort håb, der blev næret af brede grupper i befolkningen. Toget nåede først frem, efter at mørket var faldet på. Kisten blev båret til graven i projektørlys fra tv-kameraer, mens de sørgende bar kærter op gennem Arlington kirkegårdens træer.

De mange sorte udtrykte en fortvivlelse, der allerede havde fået sit mål, da Martin Luther King 4. april, endnu inden han var fyldt 40 år, blev snigmyrdet med et enkelt skud på Lorraine Motel i Memphis af en hvid racist, James Earl Rey. Med mordene på først King og derpå Kennedy døde troen på, at man ad fredelig vej kunne forbedre sorte amerikaneres vilkår.

Det var på den tid, den militante bevægelse, Black Panther Party, fik tag i unge sorte. Panterne havde fået nok af Kings ikke-voldsbudskab. I marts 1968 udkom den hårrejsende artikel- og essaysamling ’Soul on Ice’, skrevet af partiets informationsansvarlige, Eldridge Cleaver. Heri beskriver Cleaver sit liv som hashhandler, sine serievoldtægter og sine mange år i USA’s fængsler for kriminelle forhold. At »voldtægt var en oprørshandling. Jeg frydede mig over, at jeg udfordrede og trampede på den hvide mands lov, på hans værdisystem, og at jeg svinede hans kvinder til – og netop det, tror jeg, var det mest tilfredsstillende for mig, for jeg var stærkt påvirket af den historiske kendsgerning, at den hvide mand havde misbrugt den sorte kvinde. Jeg følte, at jeg fik hævn«, skriver Cleaver.

Ikke just en opskrift på, hvordan man får en modpart i tale, og et slag i ansigtet på det anstændige, på det oprejste USA, som Martin Luther King havde anført. To dage efter mordet på King kom Cleaver i ildkamp med politiet. En kampfælle, Bobby Hutton, blev dræbt og Cleaver fængslet. Det lykkedes ham i september at flygte til Cuba.

Martin Luther Kings bevægelse, Poor People’s Campaign, samlede halvanden måned efter hans død 50.000 til demonstration i Washington. Men intet rokkede sig. Den dag var amerikanerne optaget af premieren på John Waynes spillefilm ’The Green Barets’ om heltemodige amerikanske soldater i Vietnam. Filmen blev støttet af såvel præsident som forsvarsministerium – og medierne naturligvis.

USA’s sorte fortsatte også deres fredelige protest. Under OL i Mexico City hævede de to sorte amerikanske sprintere, Tommie Smith og John Carlos, der vandt henholdsvis guld og bronze i 200 m, deres knyttede næver på sejrsskamlen i protest imod vold og fattigdom blandt USA’s sorte befolkning.

Samme dag, 16. oktober, udkom Jimmy Hendrix’ album ’Electric Ladyland’. Billede og lyd fra disse to enestående kraftudfoldelser spredte sig med elektronisk hast til Europa.

I november besejrede republikaneren Richard Nixon den demokratiske udfordrer Hubert Humphrey. Festen var slut.

Vi skruer igen tiden et par måneder tilbage for at runde Pragforåret af og springe til denne artikels sidste historiske forløb, som kvinder tegner sig for.

Advarslerne indløb med stadig kortere mellemrum i Prag. Få dage før invasionen så jeg på den ungarske side af grænsen togstammer strække sig med kampvogne, så langt øjet rakte. I Prag så borgerne ud, som deltog de i deres egen begravelse, mens tiden tikkede nedad mod nul. Efter grænseovergangen til Polen måtte familiens bil løbe spidsrod gennem Den Røde Hærs bataljoner.

21. august rullede sovjetiske kampvogne og tropper over grænsen og besatte Prag. Et håb blev slukket i hele Østeuropa. Istiden fortsatte sin gang. Skuffelsen var ubeskrivelig.

8. juni. Tusindvis af sørgende amerikanere sendte Robert ’Bobby’ Kennedy en sidste hilsen, da den myrdede politikers kiste blev ført fra New York til Washington. Foto: Robert Lebeck

Ligeløn og fri abort

I Prag modtog en tysk kvinde, den 20-årige Petra Kelly, der ti år senere blev den ledende kraft bag dannelsen af det vesttyske parti De Grønne, årets tredje politiske kølleslag denne 21. august. Hun boede på dette tidspunkt i USA, hvor hun havde engageret sig i kampen mod atomkraft, fulgt Martin Luther Kings kamp på nærmeste hold og ført valgkamp for og mødt Robert Kennedy. I hende lå kimen til en karriere, der skulle betyde mere for tysk politik end noget af det, de mandlige studenteroprørere havde filosoferet over.

I Danmark brød en ungdomsforening i maj med Dansk Kvindesamfund og dannede foreningen Individ og Samfund. Kampen handlede om retten til fri abort. Individ og Samfund blev støttet af forfatteren Ulla Dahlerup, der år forinden havde rejst sagen og agiteret for prævention.

Dahlerup og en gruppe andre kvinder, blandt dem Ninon Schloss, Karen Syberg og Vibeke Vasbo, aktionerede for ligeløn og blev arresteret, da de kun ville betale halv pris i Københavns busser. I USA demonstrerede kvinder i september mod Miss America-konkurrencen i Atlantic City, New York. 9. november kom det så vidt, at bestyrelsen for Yale, et af verdens fornemste universiteter, vedtog, at det fra nytår også ville optage kvindelige studerende.

68-oprøret havde i sig potentialet til fire forskellige hovedretninger.

Den første og dengang mest markante var den marxistiske, hvis produkter i dag samler støv på universitetsbibliotekernes hylder.

Den rummede imidlertid også en frugtbar samfundskritik, der allerede i 1968 udmøntede sig i udenomsparlamentariske initiativer, herunder hele social- og miljøproblematikken, der kun er blevet større.

Den anden retning bestod af spontanister, hippier, blomsterbørn og hele det store segment, der fandt inspiration i Theodore Roszaks berømte 68-skrift ’The Making of a Counter Culture’. Hippiekulturen kastede opmuntrende og stor musik, happenings, kunst og satire af sig, men også stofproblemer og social udgrænsning.