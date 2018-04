Atomaffald har udløst politisk nedsmeltning Trods 15 års forsikringer om det modsatte fra skiftende regeringer skal Danmarks atomaffald blive på Risø indtil 2073. Nu starter en kamp mod uret. Risøs lagerhal kan blive overfyldt i 2022 og ligger så lavt, at en ny stormflod kan sende vand ind over de giftige tønder. Affaldet skal flyttes, men nye, sikre bygninger kan tidligst stå klar i 2023.

Det ligner mest af alt et nationalt kompromis, som ingen partier har lyst til at tale mere om. En vaskeægte tabersag.

Onsdag aften 14. marts 2018 lagde Uddannelses- og Forskningsministeriet i al stilhed afslutningen på en årtier lang politisk kamp om Danmarks atomaffald ud på sin hjemmeside.

Journalister og redaktører på Christiansborg plejer at være briefet på forhånd, når der lander store politiske aftaler. Hverken regeringen eller forskningsminister Søren Pind plejer at tie om politiske sejre, men denne aften var der intet pressemøde, ingen push-beskeder, ingen lykønskninger på de sociale medier. Tavsheden virkede fuldkommen, og på Forskningsministeriets hjemmeside lå et nøje afmålt citat fra Søren Pind, der understregede, at denne sag »kalder på saglighed, omhu og grundighed«.

Men aftalens kaliber kan næppe overvurderes, og bag de kortfattede konklusioner ligger en 15 år lang fortælling om store politiske kovendinger, en akut offensiv fra fem rasende borgmestre, advarsler fra svenske og tyske myndigheder og et mangeårigt dødsdømt forsøg på at eksportere 5.000 giftige tønder affald til 33 lande langt væk fra Danmark.

Risøs affald stammer fra sundhedssektoren, industrien og mange års forskning på Risø, fra dengang Danmark flirtede med atomkraft. Oprindeligt var planen, at atomaffaldet skulle fjernes fra Risø over en 20-årig periode fra 2003 til 2023, men i et 11 sider langt regeringsnotat kan man læse, at Folketingets Plan A nu går ud på at lade Danmarks atomaffaldet blive på Risø, indtil det senest i 2073 skal graves 500 meter ned i jorden et endnu ukendt sted i her i landet.

Et mangeårigt hedt ønske om at eksportere alle gifttønderne ud af Danmark til et fremmed lager milevidt fra Danmarks gule rapsmarker er groft sagt eroderet.

Atomaffaldet fylder mere og mere på Risø, og i 2022 er der ifølge Dansk Dekommissionering, som har ansvaret for atomaffaldet på Risø, ikke mere plads i de store betonbygninger. Det nuværende lager blev bygget til at rumme atomaffald frem til 2012 og er hverken klimastyret eller orkansikret. Lageret ligger så lavt, at en ny voldsom stormflod magen til stormen Bodil i 2013 kan sende vand ind under de giftige stålbeholdere. Ifølge eksperter ved man ikke med sikkerhed, hvad der vil ske, hvis affaldsrester siver med vandet tilbage i Roskilde Fjord, fordi man ikke har stået i en lignende situation før.

Både minister og Dansk Dekommissionering garanterer, at situationen er under kontrol, men det er nødvendigt at flytte affaldet til et mere sikkert sted på Risø med mere sikker indretning. De nye bygninger kan dog tidligst stå klar i 2023. Altså et år efter, at det nuværende lager ifølge eksperterne er fyldt op.

Flere spørgsmål rejser sig: Hvordan er det kommet så vidt? Har politikerne på Christiansborg i for lang tid lukket øjnene eller blot været for langsomme til at indse sagens alvor?

Det første spørgsmål stiller vi til seks nøglepersoner fra de seneste 15 års oprydningsarbejde. Det sidste spørgsmål får forskningsminister Søren Pind indledningsvis lov at adressere:

»Jeg vil ikke gøre mig til dommer over tidligere regeringer, men nu har vi altså taget fat om sagen. Og det her er en sag, der kalder på omhu og grundighed. Der har gennem årene været et bredt politisk ønske til skiftende regeringen om at få sagen belyst så grundigt som muligt og blandt andet få uddybet indholdet af en mellemlagerløsning og at få undersøgt muligheden for eksport af det særlige affald. Det har taget tid, men vi skylder fremtidige generationer, at vi ikke haster noget igennem. Nu har vi fundet en løsning, som samtlige partier i Folketinget støtter«, skriver Søren Pind i en mail til Politiken.

4.700 tons malm og en vandprøve

Det var tidligere videnskabsminister Helge Sander, der i 2003 lagde kimen til en total oprydning på Risø inden 2023, som Folketingets partier nu endeligt har skrottet.

Men det var ikke en ubetinget tilfreds videnskabsminister, der fra talerstolen i Folketinget takkede et politisk flertal for at bakke op om VK-regeringens 20-års plan. I flere måneder havde Sander forsøgt at presse partierne til at fastsætte et endeligt hjemsted til Danmarks atomaffaldet. Et ’slutdepot’, som teknikerne kalder det, skulle være det endelige punktum for et upopulært kapitel i dansk energi- og klimapolitik. Men der var for mange interesser på spil, og partierne kunne ikke enes. I stedet udskød man beslutningen og lovede hinanden, at Risø var ren og renset i 2023.

Det må være sogneråds-politikkens sejr. Man har bevidst valgt at ignorere de analyser, man selv har sat i gang Joy Mogensen, borgmester, Roskilde

I dag ser Helge Sander tilbage på beslutningen med en vis frustration.

»Jeg har fulgt debatten tæt siden, for det var jo mig, der satte gang i processen. Men hver gang jeg læser om det, så ærgrer jeg mig over, at vi ikke lykkedes med at træffe en endelig beslutning den gang. Men det var der ikke politisk vilje til, desværre«.

Hvorfor ærgrer du dig?

»Jamen, er man meget klogere i dag? Vi kunne lige så godt have truffet en beslutning dengang. Når jeg ser debatten i dag, så kan jeg nikke genkendende til det hele. Det var de samme ting, vi diskuterede for 15 år siden. Vi diskuterede eksportmuligheder, nedgravning og midlertidige løsninger. Det virker ikke til, at man er kommet meget videre«, siger Helge Sander.

Sanders 20-års plan fungerede som rettesnor for skiftende ministre op gennem 00’erne og efter regeringsskiftet i 2011. Oprydningsplanen var nedfældet i detaljer, men aftalen tog ikke højde for, hvad der skulle ske med de 4.700 ton knust malm (granitsten med store mængder metal) fra tidligere forsøg med uranudvinding i Grønland. De store mængder knust forsøgsgranit var tjekket for radioaktivitet, men har siden vist sig at skabe problemer, fordi de har ligget i det fri uden særlig beskyttelse.

Så sent som i sommer kom det frem, at en vandprøve fra Risø indeholdt 60 gange mere fluorid, end grundvandskriteriet tillader. Der blev også fundet bly og arsen fra granitten i mængder, som overskred grundvandskriteriet. I Roskilde Kommune måtte embedsmænd lave brandslukning og slå fast, at der på nuværende tidspunkt ikke var grund til »bekymring«, fordi prøverne var taget i det øvre grundvand, men man ville følge sagen tæt.

»Det er klart, at da vi indgår aftalen i 2003, var vi meget opmærksomme på, hvilken betydning beslutningen ville få for miljøet omkring Risø. Jeg var selv på besøg derude, men om vi præcist vurderede udfordringerne vedrørende den tilbageværende malm, husker jeg ikke«, siger Helge Sander i dag.

Kurt Lauridsen, civ.ing. lic.tech. i gang med at dokumentere nedrivningen og måle for radioaktive stoffer. Risøs nukleare anlæg DR1, DR2, DR3, Hot Cell anlægget og behandlingsstationen for radioaktivt affald blev taget i brug i perioden 1957-1964, men de skal alle rives ned og man er gået i gang med den mindste reaktor DR1, som primært blev brugt til undervisning, dvs. en laveffekt reaktor. Men der vil være radioaktivt affald tilbage og det skal opbevares på Risøs faciliteter, da der ikke ligger nogen returneringsaftale med USA. Hele projektet er ikke færdigt før 2018. (Kim Nielsen/POLFOTO)

Dramaet i Børsen

VK-regeringen formåede i årene efter at lægge debatten om Danmarks farligste affald i dvale. Det ville vare 14 år og koste omtrent en milliard kroner at omdanne Risøs atomrester til affald. Først otte år senere blusser debatten for alvor op på ny.

Mængden af atomaffald på Risø vokser og tæller på det tidspunkt flere end 1.000 tromler med inddampet radioaktivt spildevand og 4.000 tromler med lavaktivt affald. Samlet fylder det mere end 2.000 kubikmeter. Derudover bøvler man stadig med en række rustfri beholdere med 233 kg bestrålet forsøgsbrændsel, som er det mest giftige affald fra undersøgelser udført på Risøs såkaldte Hot Cells-anlæg, der tog fart i midt 1960’erne.

I 2011 havnede den dengang 29-årige Astrid Krag og 31-årige Joy Mogensen på forskellig vis midt i et virvar af vredesudbrud, sikkerhedsanalyser og følsomme dilemmaer. En ekspertgruppe havde netop udpeget fem kommuner – Bornholm, Lolland, Kerteminde, Struer og Skive – som mulige affaldsdepoter, når Risø efter planen skulle renses. Meddelelsen medførte en ramaskrig i de fire forskellige landsdele. Som ny sundhedsminister for SF overtog Astrid Krag ansvaret for Risøs afvikling.

»Jeg kan huske, at sagen ligger i bunken af arvesager, som fra dag ét bliver lagt på ens bord, når man træder ind i ministeriet. Jeg holdt løbende møder med borgmestrene. På det tidspunkt er det vores plan at finde et endeligt sted til affaldet, men jeg afsøger også internationale spor i et forsøg på at få det afsat til de lande, som allerede har store lagerfaciliteter«, siger Astrid Krag.

Joy Mogensen havde kort forinden overtaget borgmesterposten i Roskilde Kommune, hvorfra hun agerede lokal lobbyist på vegne af de borgere, som var godt trætte af stadig at lægge jord til gift i baghaven. Joy Mogensen havde fået et godt rygstød af ekspertgruppen, som havde dumpet Risø som varigt hjem for de tusinder af gifttønder. Men året efter gik det op for den unge borgmester, at slaget langtfra var vundet.

»Jeg kan huske, at vi er til en høring i Børsens lokaler. Astrid Krag står på talerstolen og lover tilhørerne, at regeringen vil bygge containere, som er så sikre, at man kan sidde oven på dem i et år uden at tage det mindste skade. Men der var ingen, der gad lytte til, hvad hun sagde, og pludselig rejser tilhørerne sig op og buher ad ministeren. Der begyndte jeg at blive bange. Det var et rimeligt håndfast løfte fra en minister, men den folkelige modstand var så stor, at man ikke lyttede til fagligheden. Det gjorde mig virkelig bange, for sagen er for alvorlig til, at man kan forkaste fakta«, siger hun.

Sognerådspolitikkens sejr

Astrid Krag husker høringen, og oplevelsen har fået den tidligere sundhedsminister til at indse, at sager som disse bør fjernes fra politikernes bord.

»I bund og grund er det helt forkert, at der skal sidde ministre og borgmestre og være rodet ind i det her. Det er for følelsesladet og for symbolsk. Hvis du spørger mig, er det ikke et politisk spørgsmål. I virkeligheden er det landets førende eksperter, som bør tage stilling til, hvor Danmarks atomaffald bør ligge. Hvis nu alle vidste og anerkendte, at det burde være eksperternes beslutning, så ville det slet ikke tage så lang tid, som det har gjort«, siger hun.

Årene efter høringen i Børsen bliver afgørende. De fem udvalgte kommuner – Bornholm, Lolland, Kerteminde, Struer og Skive – satte gang i et fælles lobbyarbejde, der går på to ben. Dels besluttede man at koordinere argumenter, der skal overbevise et flertal i Folketinget om, at atomaffaldet skal blive på Risø, dels aktiverede man sine toneangivende kandidater med rod i de store partiers folketingsgrupper.

Tidligere borgmester i Struer, Mads Jakobsen (V), kalder det i dag »afgørende«, at de fem kommuner gik sammen i en fælles offensiv.

»Det var en for alle. Alle for en. Det meste af min periode var Astrid Krag (SF) og Nick Hækkerup (S) ved magten. Derfor brugte vi lokale folketingsmedlemmer fra både V og S. Formålet var at lægge pres ind på Christiansborg. Ministre er jo ikke svævende frit i luften, de skal jo også forholde sig til gruppemedlemmerne. Vi havde stor lydhørhed hos de lokale kandidater, og jeg husker, at Inger Støjberg var et stærkt kort for os at spille. Hun har og havde stor gennemslagskraft både i V-gruppen og i regeringen efterfølgende«, siger Mads Jakobsen.

Strategien virkede. Folketingets store partier fik kolde fødder, og flere stemmer på Christiansborg vendte sig mod planen om at vælge en endestation for affaldet. Februar 2015 fik de fem kommuner hjælp fra udlandet, da tyske, polske og svenske myndigheder kritiserede de danske planer om et slutdepot tæt på de tre landes grænser.

En måned senere – 11. marts 2015 – er det slut. Sundhedsminister Nick Hækkerup begravede ideen om at udpege et slutdepot i Danmark foreløbig. Venstres daværende sundhedsordfører Sophie Løhde bakkede ministeren op og lagde ikke skjul på, at borgmestrenes kampagne havde virket:

»Jeg tror, at ingen af os har lyst til at have atomaffald i baghaven, uanset om det er et slutdepot eller et mellemlager. Der er ikke er nogen lette løsninger her«.

I dag har Joy Mogensen svært ved at skjule sin skuffelse over forløbet:

»I 2003 havde man en visionær plan om, at inden for 20 år ville man have ryddet op på Risø. Man havde en idé om, at hver generation skulle rydde op efter sig selv. Men det øjeblik, hvor den plan skal føres ud i livet, så falmer den visionære holdning i Folketinget. Eksperterne analyserede 22 steder i Danmark, og Risø var blandt de værste steder at opbevare atomaffald. De seks mest egnede steder placeres i seks forskellige dele af Danmark. Det betyder, at alle partier har centralt placerede medlemmer fra det område. Da det kom frem, så mistede Folketinget sin evne og vilje til at træffe en beslutning. Man begynder at hoppe fra tue til tue og prøver at finde en undskyldning for at udskyde beslutningen, så den ikke rammer et af de centralt placerede folketingsmedlemmer. Det må være sognerådspolitikkens sejr. Man har bevidst valgt at ignorere de analyser, man selv har sat i gang. Det er ikke det, som jeg havde forventet af Folketinget«.

»Det er en hadegave gange 1.000, som vi giver videre til næste generation«, siger hun.