Ubådskaptajn skilt fra konen: Sendte sms til sin hustru kort efter Kim Walls død Hvorfor brugte kaptajnen ikke sin tid på at ringe efter hjælp i stedet for, spørger anklageren i dagens retsmøde.

Den drabstiltalte ubådskaptajn er i løbet af sin varetægtsfængsling blevet skilt fra sin kone, fortalte han i retten i dag.

Oplysningen faldt, da anklageren, Jakob Buch-Jepsen, spurgte ind til den sms, som tiltalte sendte til sin kone få minutter efter, at den svenske journalist, Kim Wall, tilsyneladende var afgået ved døden i hans ubåd.

»Jeg er lidt på eventyr men har det godt. Sejler i månelys. Dykker ikke. Knus og kram til misserne«, lød beskeden, som var fulgt af en masse hjerter.

Er Kim Wall i live på det tidspunkt, vil anklageren vide?

»Hvad vil du selv svare på sådan et spørgsmål, Jakob«, svarer kaptajnen.

Han bliver tydeligt irriteret på anklageren, når han bliver udspurgt om følelsesmæssige detaljer omkring journalistens død.

»Min situation er, at min hustru sandsynligvis er hjemme i huset. På det her tidspunkt ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre ved verden. Jeg ved, hvad hun kommer til at gennemgå, hvis hun ikke hører fra mig. Så hun vil savne mig, og jeg er nødt til at skrive til hende«.

Omkommet af forgiftning

I første retsmøde 8. marts, har den drabstiltalte mand fortalt, at Kim Wall er død kort efter klokken 23.05 10. auguut sidste år.

Ifølge anklageren sender kaptajnen sin sms til hustruen klokken 23.25.

Årsagen til kvindens død er ukendt, men anklagemyndigheden mener, at kaptajnen har dræbt kvinden ved halsoverskæring eller kvælning.

Han er også tiltalt for seksuel skænding af kvinden.

Selv har kaptajnen ændret forklaring flere gange, men fastholder nu, at Wall er omkommet ved forgiftning af udstødningsgasser om bord på fartøjet, mens han selv var på dækket.

Ringede ikke efter hjælp

Anklageren spørger, hvordan kaptajnen, inden for tyve minutter fra det påståede tidspunkt for dødsfaldet, og frem til sms'en bliver afsendt, kan nå at åbne luger, lufte ud på ubåden, forholde sig til den døde kvinde og afsende en velovervejet sms til sin kone.

»Nu går du for langt. Jeg er i gang med at ventilere ubåden«, begynder kaptajnen.

»Du har overskud på det her tidspunkt til at sende den her sms«?

»Hun betyder meget for mig«, siger kaptajnen.

Tænker han ikke på Kim Walls pårørende, vil anklageren vide.

»Jo, men jeg har ikke mulighed for at ringe til hendes kæreste«.

Har han så ikke mulighed for at ringe efter hjælp, lyder spørgsmålet.

»Du må forstå min situation«, siger den tiltalte.

»Det har jeg lidt svært ved«, replicerer anklageren.

Walls forældre i retssalen

Imens sidder Kim Walls forældre på tilhørerpladserne, med forstenede ansigter.

De forklarede i retten i dag, at deres datter ikke er begravet endnu.

Deres liv er ændret totalt, sagde moren.

»Ligegyldigt hvad vi gør, om vi tænder for radioen eller tv'et eller går i kiosken, så mødes jeg af det alle steder. Vi har næsten ikke noget privatliv mere«.

Kaptajnens er blevet skilt under varetægtsfængslingen på anmodning fra sin nu tidligere kone.