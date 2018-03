Overenskomstforhandlingerne fortsætter lørdag Maratonforhandlinger sluttede onsdag aften uden resultat. Forligsmanden har udskudt de varslede konflikter i to uger.

Onsdag aften sluttede overenskomstforhandlingerne uden resultat. Forhandlingsparterne mødes igen på lørdag og forhandler videre.

Det oplyser DR og TV2 News.

»Vi er ikke blevet færdige i dag. Nu kører det løs på lørdag med kommunerne. Det er det, der er at sige til det«, siger de statsansattes chefforhandler Flemming Vinther ifølge DR.

Forligsmand Mette Christensen har onsdag besluttet at udsætte de varslede konflikter på det offentlige arbejdsmarked i to uger, oplyser Forligsinstitutionen ifølge Ritzau.

Det vil sige, at den varslede strejke 4. april samt lockouten 10. april er udsat i 14 dage.

Det burde være tids nok til at finde en løsning, siger innovationsminister Sophie Løhde (V) til TV2 News:

»Jeg mener, at med de ting, der er lagt på bordet på nuværende tidspunkt, og som skiller os ad, er der ikke grundlag for at bringe Danmark ud i en ødelæggende stor og lammende konflikt. Jeg mener ikke, de statsansatte kan være tjent med det, ej heller danskerne. Dertil er uenighederne ganske enkelt for små«.

På arbejdstagernes side glæder Anders Bondo Christensen sig til to dages påskepause, inden forhandlingerne fortsætter lørdag.

»Vi ved godt, at vi er i den helt afgørende fase. Det er i disse dage, vi skal finde en løsning. Det var løn i dag, men der er andre emner, som vi skal have på plads også, siger Bondo Christensen ifølge DR.

»Nu var det så langt, som vi nåede i dag. Nu får vi to fridage. Og så mødes vi igen i påsken«.

En skæbnedag

Onsdag var ellers på forhånd spået som en skæbnedag i de verserende overenskomstforhandlinger. Klokken 10 lukkede parterne nemlig dørene til det foreløbigt sidste planlagte møde i Forligsinstitutionen. Her skulle de statsansattes chefforhandlere og innovationsminister Sophie Løhde (V) krydse klinger med forligsmand Mette Christensen.

Lykkedes det ikke de stridende parterne at nå til enighed, ville udsigterne til en storkonflikt være faretruende tæt på. Og virkeligheden efter påske risikere at blive lukkede daginstitutioner og aflyste knæoperationer.

Derfor har der hvilet et ekstra stort pres på parterne i forhandlingslokalet. Hvis parterne ikke når til en løsning, vil det føre til en lockout af mere end 440.000 offentligt ansatte.

Forligsmand Mette Christensen gjorde onsdag aften brug af sin første af to udskydelser af 14 dages varighed. Dermed har hun købt sig mere tid til at mægle mellem parterne.

Forhandlingerne har fra starten af været fastlåste, og de helt store knaster i forhandlingerne er uændret. Løn, lærernes arbejdstidsaftale og betalte frokostpauser skiller parterne ad, uden der har været udsigt til de helt store indrømmelser fra nogen af parterne.

Tirsdag kom formand for FOA, Dennis Kristensen, dog KL’s chefforhandler Michael Ziegler i møde på spørgsmålet om løn. Man var klar til at slække på sine lønkrav for til gengæld at se på den reguleringsordning, der siden 1986 har skulle sikre, at lønudviklingen i den offentlige og private sektor fulgtes ad.

Hvilket var en imødekommelse, Michael Ziegler kvitterede for:

»Vi villige til at lave en reguleringsordning, som gør, at hvis det kommer til at gå bedre med den faktiske lønudvikling i den private sektor, end det som det private forlig siger, så er vi også parate til, at der bliver reguleret op på det kommunale område«, sagde Michael Ziegler til DR.

Mandag mødtes de kommunalt ansatte med de kommunale arbejdsgivere, onsdag var det regionernes tur. Intet tydede da på, at de var ved at lande en aftale.