Her er russernes modtræk: To danske diplomater sparket ud

Danmark skal trække to diplomater hjem fra den danske ambassade i Moskva.

Diplomatisk krise Forløbet i hovedpunkter 4. marts: Den tidligere russiske dobbeltagent Sergej Skripal og hans datter, Julia, bliver fundet sammensunkne på en bænk i den sydengelske by Salisbury. De har efter det oplyste ikke været ved bevidsthed siden. Britiske efterforskere mener, at de to er blevet forgiftet med nervegiften novichok, der i sin tid er udviklet af Sovjetunionen. Yderligere 19 personer er blevet behandlet, efter at de muligvis har været udsat for nervegiften. Den britiske regering mener, at Rusland står bag. Putins talsmand, Dmitrij Peskov, har kaldt de britiske beskyldninger chokerende og utilgivelige. 14. marts: Storbritannien iværksætter en række sanktioner over for Rusland. Disse tæller blandt andet udvisning af 23 russiske diplomater, mens alle politiske topmøder med Rusland er aflyst. 17. marts: Rusland besvarer Storbritanniens sanktioner ved at udvise 23 britiske diplomater. 23. marts: Ved et topmøde i Bruxelles erklærer EU-lederne sig enige med den britiske regering i, at Rusland højest sandsynligt er ansvarlig for giftangrebet. EU's ambassadør i Moskva hjemkaldes i en måned. 26. marts: Flere europæiske lande annoncerer egne sanktioner mod Rusland. Tyskland udviser fire diplomater, USA har varslet udvisning af 60, mens Danmark har udvist to. I alt 14 EU-lande udviser russiske diplomater. Kilder: Ritzau, Reuters og BBC. Vis mere

Sådan lyder det kontante modtræk fra det russiske udenrigsministerium efter et møde med den danske ambassadør i Rusland, Thomas Winkler.

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) kalder i en pressemeddelelse russernes beslutning 'helt som forventet'.

»Det er samme reaktionsmønster, som vi så, da Storbritannien udviste russiske diplomater for nogle uger siden. Så det kommer ikke bag på mig«.

»Men det retfærdiggør ikke udvisningen af de to danske diplomater. I stedet for at besvare de britiske spørgsmål har Rusland valgt at isolere sig selv yderligere. Kun Rusland bærer ansvaret for den aktuelle situation«, siger han.

Danmark har ni diplomater i Rusland.

Rusland udpeget som skyldig

Hjemsendelsen var ventet, efter at den danske udenrigsminister Anders Samuelsen på et pressemøde mandag eftermiddag sendte to russiske diplomater hjem fra København.

Det skete som en reaktion på angrebet på den tidligere russiske dobbeltspion Sergej Skripal og hans datter i byen Salisbury i Storbritannien.

Den britiske premierminister, Theresa May, har sagt, at man betragter Rusland som skyldig i hændelsen i Salisbury, hvis ikke russerne kan modbevise dette.

»Det er et spørgsmål om at sende et meget klart signal om, at det her er helt uacceptabelt«, sagde udenrigsminister Anders Samuelsen i mandags.

Flere diplomater på vej hjem

En lang række europæiske ambassadører er fredag indkaldt til møde i udenrigsministeriet i Moskva.

Rusland vil udvise samme antal diplomater fra USA og Europa, som disse har udvist russiske diplomater.

Det slog Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, torsdag aften fast.

USA og Europa har udvist flere end 150 russiske diplomater. Lavrov siger også, at Rusland vil lukke USA's konsulat i Skt. Petersborg.

Datter i bedring

Den russiske udenrigsminister nævner blandt andet, at Rusland vil udvise 60 amerikanske diplomater. De skal være ude senest 5. april, skriver nyhedsbureauet RIA.

Det modsvarer præcis det antal, som Donald Trump har sagt, at USA vil sende tilbage til Rusland.

Torsdag har et hospital i Salisbury meddelt, at Sergej Skripal fortsat er i kritisk tilstand efter hændelsen for over tre uger siden. Men den gode nyhed fra hospitalet var, at datteren Julia er i bedring.