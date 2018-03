Vollsmose: Sønner angreb politiet, men er svære at smide ud Boligselskaber ville have ni familier flyttet ud af Vollsmose efter sønners kriminalitet i 2015. En af sagerne går nu i Højesteret.

Der skulle gå knap to et halvt år fra den dag i 2015, da en flok unge i Odense-bydelen Vollsmose deltog i et angreb på politiet med sten og brandbomber, til en af dem – og hans syv familiemedlemmer – sidste år fik dom i landsretten for, at de skal forlade deres lejlighed og flytte væk. Helt ud af Vollsmose.

Boligforeningen Civica vandt i november retten til at sætte husstanden ud. Det var én ud af i alt ni sager i de to almene boligforeninger i Vollsmose i forbindelse med overfaldet på politiet. I de kommende måneder ventes flere andre af boligsagerne også afgjort.

De unge skulle først dømmes for kriminaliteten – de ni fik alle fængsel og flere betinget udvisning – hvorefter sagerne om at få familierne ud af boligerne skulle gennem boligret og landsret.

Forløbet har justitsminister Søren Pape (K) kaldt »absurd«. Det er møntet på, at nogle af uromagerne har fået domstolenes opbakning til, at de og deres familier ikke kan sættes ud som utryghedsskabende i deres boligområde ud fra en logik om, at de ikke bor i Bøgeparken, hvor urolighederne skete, men i den tilstødende Birkeparken. De to ’parker’ hører under hver sit boligselskab.

På baggrund af sager som den foreslår regeringen nu, at al volds- og lignende kriminalitet begået af beboere inden for en kilometer fra hjemmet, og som fører til ubetinget fængsel, skal kunne føre til øjeblikkelig flytning. Uden langvarig domstolsvurdering af utrygheden.

Direktør i Civica, Jens Pilholm, finder det »meget utilfredsstillende«, at der går så lang tid med at få afgjort sagerne.

»Først er sagerne gennem to retsinstanser for at komme frem til en strafferetlig afgørelse, hvorefter vi kan gå i gang med en ophævelse af lejemålet, og det skal så også igennem to instanser. Vi har i lejeloven en bestemmelse om, at man er ansvarlig for sig selv og sin husstand og herunder også sine børns gøren og laden. Men det er svært at håndhæve, når det tager så lang tid«, siger Jens Pilholm.

»Vi undgår helst at smide lejere ud, men det er spørgsmålet, hvem vi skal beskytte: familierne med de kriminelle unge? Eller politiet og andre instanser, som skal kunne operere her – samt de andre beboere, som føler sig utrygge?«.

Jens Pilholm mener, at regeringens forslag er »en klar styrkelse« af hensynet til de øvrige beboere: »Det nye redskab kan både bruges og misbruges, men det må politikerne arbejde med«, siger han.

Tabt og vundet

Ifølge Jens Pilholm er status denne:

Fem af de ni sager hører hjemme hos Boligselskabet Civica, og alle har været behandlet i første instans, boligretten. Civica har fået medhold hver gang.

Men alle fem er anket til landsretten. En sag vandt Civica, to familier er selv fraflyttet, og én af ankesagerne er afvist på grund af manglende materiale, så boligrettens kendelse står ved magt. Den sidste sag falder der dom i om få uger.

Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB) har haft tre af sine fire sager i boligretten og vundet én. Alle er anket til landsretten, og her tabte FAB den første.

Men siden er der blevet givet bevilling til, at den sag kan prøves i Højesteret. Den anses for at være meget principiel for de øvrige Vollsmose-udsættelsessager.

Også selv om flere af de unge uromagere i mellemtiden er flyttet hjemmefra.