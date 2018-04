Minister om vaccinesalg: »Selvfølgelig er der ting, der kunne være gjort bedre« Sundhedsministeren afviser kritik af salget af Statens Serum Instituts vaccineproduktion, men er enig i kritikken på et punkt.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) afviser en række kritikpunkter fra Rigsrevisionen omkring salget af Statens Serum Instituts (ISS) vaccineproduktion til en saudiarabisk konglomerat, der købte enheden for 15 millioner kroner sidste år.

Sundhedsministeren er meget uenig i Rigsrevisionens kritik, som hun kalder for 'sort-hvid'.

»Ministeriet finder kritikken uproportional og på flere punkter stærkt uberettiget. Selvfølgelig er der ting, der kunne være gjort bedre, og ministeriet er da også blevet klogere undervejs«, siger sundhedsministeren på et samråd tirsdag.

Samrådet var indkaldt af SF og Enhedslisten, som ønskede ministerens svar på, hvad der kunne læres af problemerne ved salget.

Forventet salgspris på 285 millioner

Salget af Statens Serum Instituts vaccineenhed, der blev besluttet i 2014 under S-SF-R-regeringen og gennemført i juni 2016, skulle have indbragt op til 285 millioner kroner. Men det endte med en salgspris på 15 millioner kroner, da produktionen blev solgt til et saudiarabisk forretningskonglomerat. Sundhedsministeriet blev blandt andet kritiseret hårdt for det langsommelige salg af vaccineenheden. Udgifterne til salget løb op imellem 1,3 og 1,8 milliarder kroner ifølge Rigsrevisionen.

Sagen har desuden affødt en række artikler i Ekstra Bladet, som har beskrevet, hvordan salget til det saudiarabiske konglomerat højst sandsynligt ender i skattely, samt at virksomheden, via dennes bank, Arcapita, har givet donationer til Det Muslimske Broderskab.

»Jeg tror alle partier gerne havde set, at der var flere købere, og gerne havde set flere bud, men man har forholdt sig til den virkelighed, der var, og de bud, som kom ind«, sagde ministeren om salget af SSI på samrådet.

Ellen Trane Nørby afviser kritikpunkterne fra Rigsrevisionen, men vedstår sig en enkelt ting. Nemlig at der ikke blev udarbejdet en plan for adskillelsen af IT mellem det, der skulle blive i SSI og de solgte enheder.

Et dyrt salg

Da Sundhedsministeriet stod for salget sammen med Finansministeriet, måtte de give en huslejerabat på 200 millioner kroner til køberne, og hele salget er foreløbig endt med en udgift på 279 millioner kroner, fremgår det af en beretning fra Rigsrevisionen om salget.

Sundhedsministeren skyder dog tilbage på oppositionen vedrørende kritikken om salget af SSI:

»Jeg synes køen til håndvasken er lang, når det går på at anerkende det medansvar, man har, om at have fjernet rigtig mange penge penge fra SSI. Det var en del af en aftale, hvor daværende kulturminister Uffe Elbæk fik en masse penge til Det Kongelige Teater. Mit eget parti var med til at lave den aftale. Jeg løber ikke fra den del af ansvaret, men jeg hører ikke Enhedslisten påtage sig sin del af ansvaret. Og jeg hører heller ikke SF påtage sig sin del af ansvaret, hverken fra da man var sundhedsminister eller fra, da man fjernede de penge«, siger hun.

Derimod er oppositionens ordfører Stine Brix bekymret efter dagens samråd:

»Det er det trælse ved, at der blive skiftet ministre så hurtigt, at der har fem forskellige ministre undervejs, og de sidder allesammen og siger, at det var ikke mig, som traf den beslutning. Men det er den minister, der sidder, der som skal stå på mål for, hvad hendes ministerium har gjort«, siger hun og fortsætter:

»Jeg synes det er foruroligende, at hun er kritik-resistent i forhold til, at der kunne være gjort flere ting anderledes. Også hvis man kigger fremadrettet. Noget af det kan vi ikke gøre om, men andet er relevant, hvis der for eksempel skal privatiseres i fremtiden«.