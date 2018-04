Nu kan du købe en hund med en glad smiley Ny smiley-ordning for hunde skal sikre bedre forhold for menneskets bedste ven. Men ordningen risikerer at vildlede forbrugerne, mener Dansk Kennel Klub.

Du kender nok allerede den gule seddel med en grøn smiley fra dine besøg på cafeen eller i kantinen på din arbejdsplads. Men nu kan du også støde på de sure og glade smileyer, når du skal købe en hund.

I dag har Miljø- og Fødevareministeriet med Esben Lunde Larsen i spidsen indført en ny hunde-smiley. Det er en ordning, der skal sikre, at der bliver passet godt på hundene, de steder hvor man enten opdrætter eller passer hunde.

Fremover vil hundekenneler, hundehandlere, hundepensioner og internater få et årligt kontrolbesøg af Fødevarestyrelsen, som derefter kvitterer med en smiley, der enten er glad, mellemfornøjet eller sur. Efter besøget vil smileyen og kontrolrapporten blive offentliggjort på Miljø- og fødevareministeriets nye side: findhundesmiley.dk.

Hvem kan få en hundesmiley? Virksomheder, der erhvervsmæssigt handler med hunde, opdrætter hunde (hundekenneler) eller erhvervsmæssigt driver hundepensioner eller hundeinternater skal have en tilladelse fra Fødevarestyrelsen og er dermed omfattet af hundesmiley-ordningen. Ved erhvervsmæssig handel med hunde forstås erhvervelse af hunde med videresalg for øje. Ved erhvervsmæssigt opdræt forstås opdræt af hunde, hvor der med anvendelse af tre eller flere avlstæver avles tre eller flere kuld hvalpe årligt. Når Fødevarestyrelsen har været på kontrol i en hundevirksomhed, tildeles virksomheden en hundesmiley, som illustrerer, hvor god virksomheden er til at efterleve reglerne på området. Kilde: findhundesmiley.dk Vis mere

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen forklarer i en mail til Politiken, at det er nødvendigt med en smiley-ordning for hunde, da flere sager har vist, at ulovlig import og kummerlige forhold alt for ofte findes på det sorte marked for hundehandel.

»Med en smiley-ordning kan danskerne få hjælp til at finde frem til de virksomheder, der værner om det gode hundeliv. For uanset, om man skal have passet sin hund eller er på udkig efter en lille hvalp, så har alle en interesse i, at hundene har det godt. Den nye ordning giver landets hundekenneler og hundepensioner endnu en god grund til at sikre deres hunde en glad hverdag« skriver ministeren i sin mail.

På kontrolbesøgene vil Fødevarestyrelsen sikre sig, at der bliver passet godt på hundene, og at de blandt andet får frisk luft, motion og ordentlige pladsforhold.

Forbrugere risikerer at blive vildledt

Hos Dansk Kennel Klub (DKK) logrer man kun en lille smule med halen. Den begrænsede begejstring skyldes, at foreningen er bekymret for, at forbrugerne risikerer at blive vildledt af smiley-ordningen, når de skal ud og finde deres nye hund.

Det er nemlig kun virksomheder, der erhvervsmæssigt handler med hunde, der kommer til at indgå i smiley-ordningen, og det udelukker en del af hundeavlerne, som avler i mindre omfang.

»Det kan være en sød, engageret og samvittighedsfuld familie, der har været på kurser og sat sig grundigt ind i, hvordan man passer og plejer hundehvalpe. De bliver ikke en del af den her smiley-ordning. Så hvis vi siger til forbrugerne, at de skal kigge efter smiley-ordningen, så risikerer vi, at de går glip af nogle gode hundehvalpe«, siger Lise Lotte Christensen, der er presseansvarlig hos Dansk Kennel Klub.

Hun fortæller, at sidste år blev der registreret 20.000 hvalpe i Dansk Kennel Klub, hvilket svarer til en tredjedel af alle hvalpe i Danmark. Halvdelen af dem - altså cirka 10.000 hundehvalpe - blev registreret af omkring 230 forskellige personer, som i dag ville høre ind under den nye smiley-ordning.

De resterende 10.000 hvalpe blev avlet af cirka 1.500 forskellige personer, som ikke vil være at finde på smiley-listen, fordi de avler mindre end tre kuld om året.

Ifølge DKK er det altså kun en lille del af hundeavlerne, der har mulighed for at få en smiley.

Dansk Kennel Klub er glad for, at fødevareministeren interesserer sig for hundes velfærd. Foreningen mener, at ordningen kan være med til at belyse forholdene hos de større opdrættere, men at omfanget af ordningen er begrænset.