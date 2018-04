Ubådssagen: Ubådsbygger siger, at han ikke er farlig for andre mennesker

Den drabstiltalte ubådbygger er påfaldende lidt påvirket af den svenske journalist Kim Walls død, giver ikke udtryk for anger og viser ingen skyld eller medfølelse med hverken offer eller hendes pårørende.

Sagen Kort Ubådsbygger skifter forklaring Torsdag 10. august tager den svenske journalist Kim Wall med på tur om bord i ubåden ’Nautilus’. Den synker, men ubådsbyggeren reddes af et lystfartøj. Han forklarer først, at kvinden er sat af på Refshaleøen. Efterfølgende siger han, at hun omkom, da hun fik ubådens låge i hovedet. Da Walls hoved findes uden den slags skader, skifter han 14. oktober igen forklaring. Tiltalte har erkendt partering af Kim Wall.

Han virker emotionel affladiget med narcissistiske træk.

Sådan lyder de indledende og ualmindeligt dramatiske observationer i den mentalerklæring, der er udarbejdet om den tiltalte, og som anklagemyndigheden tog fat på i dagens retsmøde. Ubådsbyggeren er tiltalt for drab, partering og seksuel mishandling af Kim Wall i sin ubåd.

Psykologerne, som har talt med ubådsbyggeren, skriver i erklæringen, at den tiltalte fortæller med distance om dødsårsagen og den efterfølgende partering.

Adspurgt om, lyder det, hvordan man får sig selv til at partere en død person, vælger han at sammenligne parteringen med slaget ved Trafalgar.

En afdød krop fortjener ikke nogen særskilt respekt, giver han udtryk for.

Når han er spurgt til, hvordan han tror Kim Walls forældre har det med parteringen, har han svaret, at de bare vil have deres datter tilbage, »om hun så havde været brændt«.

Stolt over sit liv

Anklager Jakob Buch-Jepsen når på retsmødet kun igennem cirka halvdelen af mentalerklæringen, hvorfor de mere afrundede konklusioner ikke kan gengives endnu.

Ubådbyggeren forholder sig ikke til, at han har afgivet skiftende forklaringer om årsagen til kvindens død. Han hævder med »et stort smil«, lyder det, at han har haft et dejligt liv, med dejlige elskerinder og professionelle resultater.

Han ved, at usømmelig omgang med lig giver et halvt års fængsel, mens drab kan give livstid, men han frygter forvaring.

Fisker efter lægernes vurdering

Ifølge erklæringen vil den tiltalte gennemføre retssagen af »ren nysgerrighed«.

Hans ræsonnement siger ham, at det er umuligt bevise noget, som ikke er sket. Han er dog meget optaget af spørgsmålet om forvaring, og han fisker konstant, noteres det, efter lægernes holdning til hans farlighed. Selv siger han, at han ikke opfatter sig som »farlig for andre mennesker«.

Han synes indstillet på livet i et fængsel og optrådte i september glad over udsigten til at få ro til at kunne skrive bøger. I fængslet gik han indledningsvis gårdtur og solede sig. En indsat advarede ham dog om, at han skulle gebærde sig anderledes, hvis han vil undgå problemer.

Det er tidligere beskrevet, hvordan ubådbyggeren har stor interesse for halshugningsvideoer og dødsporno. Ifølge erklæringen har han sagt, at det er ren nysgerrighed for det ekstreme i livet, og ikke en specifik seksuel interesse. Han identificerer sig eksempelvis med ofrene i halshugningsvideoer.

Det fremgår, at han interesserer sig for uheld, død og store følelser. Når han på holocaust museet ser en bamse i en togvogn, som symboliserer, at børn blev kørt i koncentrationslejre, bryder han ud i gråd.

I et glasbur

Ubådbyggeren sidder i retssalen ved siden af sin forsvarer, mens anklageren læser op af erklæringen. I lange perioder har han kigget nysgerrigt og granskende ud på tilhørerne. Blandt dem er også Kim Walls forældre.

Det beskrives i erklæringen, at han har en følelse af at sidde uden for et glasbur og se sit liv gå i opløsning.

Som lille dreng drømte tiltalte om at blive kidnappet og misbrugt i pornofilm, har han fortalt.

Hans forældre blev skilt, da han var barn, og han bebrejder sin mor.

»Observanten var meget tæt knyttet til faren og valgte at flytte med ham efter skilsmissen, da han var syv år«, læser anklager i mentalerklæringen.

Næste retsmøde er 23. marts.